◇交流戦 ヤクルト4―8オリックス（2026年6月10日 京セラD）

ヤクルトは昨年6月以来の6連敗で、交流戦の負け越しが決定した。

先発の高橋が毎回走者を背負いながら4回まで1失点と粘りの投球も、5回2死一、二塁から追加点を許すと2番手・荘司も流れを止められず、この回一挙7失点。池山監督は「粘りの投球だったんだけどね。2アウトまでいったので何とかと思ったところで」と唇をかんだ。

打線は曽谷の前に苦しめられながらも明るい兆しも見せた。6回に内山のチーム初安打からモンテルの適時二塁打、増田の右前適時打で2得点。9回にはオスナに4月19日以来の一発となる3号2ランが飛び出した。助っ人の待望の一発には「ようやく1本出たので、彼自身もスッキリして、やっぱりチームの勝利に貢献してもらえるように。どんどんいってもらわないと」と期待した。

交流戦はここまで4勝9敗1分けと苦戦。昨年は5勝12敗1分けで最下位に沈んだだけに「何とかそこの位置にならないように。1つでも多く勝って、あと4戦、何とか勝利に導けるように」と巻き返しを誓った。