◇交流戦 阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日 みずほPayPay）

阪神の藤川球児監督（45）が就任後初の退場となった。

7回1死一塁で打者・立石の場面で一塁走者の熊谷が二盗に失敗。際どい判定に藤川監督はリクエストを要求。長いリプレー検証の末、判定は覆らずアウトとなった。だが、その瞬間に藤川監督がベンチを飛び出して抗議を行った。

責任審判の福家審判から「異議申し立てを行いましたので退場といたします」とアナウンスがあり退場となった。スタンドからは阪神ファンがブーイングの嵐。騒然となった。

藤川監督は引き揚げる際に、ベンチ内のホワイトボードに拳を打ち付ける場面もあった。

試合後、一塁走者で二盗失敗となってしまった熊谷は「どうかなというギリギリの感じだったので。それだけです」と振り返った。長いリプレー検証の時間については「そこはもう審判の人たちの判断なんで。僕からしたら際どいプレーだったんでリクエストかけただけなんで」と冷静。結果には「盗塁のアウトで流れがいってしまったとこはしっかり反省して、また切り替えて、明日頑張りたい」と前を向いた。