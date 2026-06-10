◇交流戦 ロッテ4―11中日（2026年6月10日 ZOZOマリン）

ロッテのドラフト2位左腕・毛利が球団新人では00年の清水直行以来となる10失点で3回KO。打線の反撃も及ばず、勝てば勝率5割となる試合は5連敗となった。

試合後、サブロー監督は「まず、ちょっと無様な試合見せて申し訳ない」と謝罪。5月3日の西武戦を最後に勝ち星のない毛利について「ここ2、3試合良くはなかったんで。ちょっと1回抹消します また、体調とメカニックと整えてもらって、また帰ってきてもらおうかなとは思っています」と出場選手登録を抹消することを明言した。

また、この日、2年目の寺地を出場選手登録から外した。指揮官は「とにかく打てるようになること 誰もが通る道だと思うし、苦しみながらやっててもいいんですけど、ちょっとリフレッシュ。マインドがマイナス方向に行ってると思うんで、まず、それをちょっと取り除いてもらうこと、メカニック的なことは下のバッティングコーチに任せて、また良い状態で帰ってこれるための早めの処置というか、そんな感じです」と説明した。