ＭＡ５５ＩＶＥ　ＴＨＥ　ＲＡＭＰＡＧＥ　初の武道館は「まさか自分たちが立てると思ってもなかった」

１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」から派生した５人組ヒップホップユニット「ＭＡ５５ＩＶＥ ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」が１０日、グループ初の武道館公演を行った。

ＡＫ―６９や湘南乃風のＨＡＮ―ＫＵＮ、Ｍａｙ Ｊ、Ｃｒｙｓｔａｌ Ｋａｙなど全２２組のゲストが集結。約２時間半で３３曲のうち、計２０曲がコラボ曲という特別な一夜を過ごした。

５人にとって目標の一つだった日本武道館に立ち、ＹＡＭＡＳＨＯ（山本彰吾）は「まさか自分たちがこのステージに立てると思ってもなかった」と感謝。Ｌ／ＬＩＫＩＹＡも「派生グループって大変な時期も結構多くて、もがき苦しむこともあった。いろんな方々の支えがあって武道館に立つという機会を与えていただいたっていう気持ちもすごく大きくある。助けていただいた人をいっぱいこう一緒になって皆さんとこの武道館というステージを楽しみたい」と意気込んでいた。

ライブには「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」のボーカルであるＲＩＫＵと川村壱馬も登場。会場を大いに盛り上げた。普段共にステージに立つ仲間との共演に、Ｌ／ＬＩＫＩＹＡは「どこか安心感がある。一つ恩返しじゃないですけども、一つそういう場所を作れたなっていうのが、僕としてはすごくうれしい」と喜びを口にした。

今回のライブで１ｓｔフェーズの集大成と位置づけ、次なるステージを目指す。浦川翔平は「この５人の中でちょっと組み替えて楽曲をやってみたり、先輩方の『Ｄ．Ｉｓｌａｎｄ』（ＤＯＢＥＲＭＡＮ ＩＮＦＩＮＩＴＹの新感覚フェス）みたいな感じでＭＡ５５ＩＶＥ主体のフェスをやってみたり、いろんな派生の仕方があると思うので、『ＭＡ５５ＩＶＥってこういうこともできるじゃん』みたいな想像をファンの皆さんにしていただけるような公演にしたい」と語った。