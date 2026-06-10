グループ初の武道館公演を行った「MA５５IVE　THE　RAMPAGE」の（左から）L／LIKIYA、鈴木昂秀、神谷健太、湘南乃風・HAN‐KUN、浦川翔平、YAMASHO（C）木下マリ

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　１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ　ＲＡＭＰＡＧＥ」から派生した５人組ヒップホップユニット「ＭＡ５５ＩＶＥ　ＴＨＥ　ＲＡＭＰＡＧＥ」が１０日、グループ初の武道館公演を行った。

　目標の一つとしていた舞台で、豪華な演出が数々と用意された。開幕はこの日発売されたばかりのシングルの収録曲「ＥＭＰＩＲＥ　ＣＯＤＥ　ＲＥＭＩＸ　ｆｅａｔ．　ＡＫ―６９」をＡＫ―６９とのコラボで初披露。華々しく幕開けを飾った。

　ＡＫ―６９は同曲への思い入れについて「俺たちは武道館を目指していて、武道館の一発目にやりたい曲を作りたいと言ってくれた。それが今日現実になって本当におめでとうございます」と制作秘話を語ると、５人は「ありがとうございます」と一礼。ＹＡＭＡＳＨＯ（山本彰吾）は「これからＭＡ５５ＩＶＥまだまだ頑張ります」とＡＫ―６９と約束した。

　この他にも、湘南乃風のＨＡＮ―ＫＵＮやＭａｙ　Ｊ、Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｋａｙなど全２２組のゲストが集結。ＭＡ５５ＩＶＥだからこそのクールでハイクオリティーなステージを次々と展開し、７０００人のファンを魅了。３３曲のうち、計２０曲がコラボ曲という特別な一夜を過ごした。

　アンコールでは３度目の全国ツアー「ＭＡ５５ＩＶＥ　ＴＨＥ　ＲＡＭＰＡＧＥ　３ｒｄ　ＬＩＶＥ　ＴＯＵＲ　２０２６“Ｍ５Ｖ”〜ＤＥＰＡＲＴＵＲＥ〜」（１５都市１５公演）の開催と３ｒｄアルバム「ＤＥＰＡＲＴＵＲＥ」（秋発売）の発売をサプライズ発表。会場には大きな歓声が響いた。神谷健太は「ここに仲間と単独で立たせていただいて、それも本当に皆さんのおかげです。本当にありがとうございます」と感謝。ＹＡＭＡＳＨＯも「僕らはいつもここにいるので、打ちひしがれそうになった時に、遊びに来てもらえたら」と呼びかけた。