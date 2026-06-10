１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」から派生した５人組ヒップホップユニット「ＭＡ５５ＩＶＥ ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」が１０日、グループ初の武道館公演を行った。

目標の一つとしていた舞台で、豪華な演出が数々と用意された。開幕はこの日発売されたばかりのシングルの収録曲「ＥＭＰＩＲＥ ＣＯＤＥ ＲＥＭＩＸ ｆｅａｔ． ＡＫ―６９」をＡＫ―６９とのコラボで初披露。華々しく幕開けを飾った。

ＡＫ―６９は同曲への思い入れについて「俺たちは武道館を目指していて、武道館の一発目にやりたい曲を作りたいと言ってくれた。それが今日現実になって本当におめでとうございます」と制作秘話を語ると、５人は「ありがとうございます」と一礼。ＹＡＭＡＳＨＯ（山本彰吾）は「これからＭＡ５５ＩＶＥまだまだ頑張ります」とＡＫ―６９と約束した。

この他にも、湘南乃風のＨＡＮ―ＫＵＮやＭａｙ Ｊ、Ｃｒｙｓｔａｌ Ｋａｙなど全２２組のゲストが集結。ＭＡ５５ＩＶＥだからこそのクールでハイクオリティーなステージを次々と展開し、７０００人のファンを魅了。３３曲のうち、計２０曲がコラボ曲という特別な一夜を過ごした。

アンコールでは３度目の全国ツアー「ＭＡ５５ＩＶＥ ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ ３ｒｄ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６“Ｍ５Ｖ”〜ＤＥＰＡＲＴＵＲＥ〜」（１５都市１５公演）の開催と３ｒｄアルバム「ＤＥＰＡＲＴＵＲＥ」（秋発売）の発売をサプライズ発表。会場には大きな歓声が響いた。神谷健太は「ここに仲間と単独で立たせていただいて、それも本当に皆さんのおかげです。本当にありがとうございます」と感謝。ＹＡＭＡＳＨＯも「僕らはいつもここにいるので、打ちひしがれそうになった時に、遊びに来てもらえたら」と呼びかけた。