社会保障国民会議の実務者会議がひらかれ、給付付き税額控除について、将来的には給付だけでなく税額控除を組み合わせることも検討項目とする考え方が政府から示されました。

給付付き税額控除をめぐっては、これまでに示された制度のイメージ案の中で制度を早く円滑に実施するため「給付に一本化する」方針が示されています。ただ、これまでの議論では複数の党から税額控除を組み合わせた制度を目指さないと「給付付き税額控除」とは言えない、との意見が出ていました。

これをうけ、10日の会議では給付付き税額控除の将来的な方向性についての考え方が政府側から示され、この中では、税額控除を組み合わせていくことについて「検討を継続する」としています。

また10日の会議では、給付付き税額控除を実施するまでの「つなぎの措置」についても議論され、与党側がこれまで通り、飲食料品の消費減税の検討を進めるべきとした一方、国民民主党は「社会保険料還付付き税額控除」、チームみらいは「所得連動型給付」の実施を主張しました。小野寺座長は、月内を目指す中間取りまとめに向け今後、議論を加速させる考えを示しました。