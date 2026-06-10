「2034年にワールドカップを開催するなら日本か中国がいい」。モロッコ代表のハキム・ツィエクが、海外メディアの報道の中で口にした一言が、X（旧Twitter）で注目を浴びた。該当コメントを切り抜いたXのポストには、さまざまな言語でのコメントが集まり、中国でやるべきだ、日本でやるべきだ、その他の国でやるべきだなどの意見が飛び交った。

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「世界共通語」とも呼ばれる英語でのポストであり、このような人気の投稿にさまざまな言語で意見が寄せられる、という現象はこれまでも何度か発生していた。だが、今回のポストに関しては、日本語での投稿もいくつか確認できた。Xの自動翻訳機能がアップデートされて以降、英語を含む外国語のポストに日本語で反応するという現象が、目に見えて増えている。

このアップデートは、生成AIモデルのGrokによる翻訳機能をデフォルトでオンにするというもので、日本語圏では3月末頃に実装された。以前から存在していた翻訳をGrokによるものに置き換えたことで、自然な文章で各言語が翻訳されるようになり、日本語の投稿に対する外国語圏からの反応も格段に増えた。

日本時間の12日に始まるワールドカップは、翻訳機能のアップデートが行われてから初めての大会になる。Xの国別利用者数では日本がアメリカに次ぐ2位に位置しており、日常的に利用する人も非常に多い。ヘビーユーザーの投稿内容を各国の言語に翻訳することは、Xにとってコンテンツの拡充にもつながるため、ビジネス的な側面から見ても非常にプラスの動きと言えるだろう。

しかしながら、従来使われてきた翻訳機能とは違い、今回は生成AI特有の思考回路を挟んだ上で翻訳が行われる。そのため、元の投稿に存在しない情報が盛り込まれ、意図しない形で元の投稿が誤解されてしまう、という事故も既に発生している。

4月に行われたサッカーの国際大会「AFCチャンピオンズリーグエリート」をめぐっては、アル・アハリFC（サウジアラビア）の公式Xが「町田ゼルビアと対戦する」とポストした内容に対し、Grokは「日本のアシヤ・ジルビアと対戦する」と翻訳。この表記は現時点では確認できなくなったが、本稿執筆時点では「マツダ・ゼルビア」になっており、まだ正確な翻訳には到達していない。

この他にも、声優の中島愛が歌手の中島美嘉になる、アルゼンチンがアージェンチンになるなどの現象を確認しており、Grokを介した翻訳は固有名詞に対する弱さが顕著に出ているようだ。まもなく開催されるサッカーワールドカップに関する投稿に対しても、代表選手の名前が違う、そもそも国名が違うなどの翻訳ミスが発生する可能性があるため、つじつまの合わない情報などについては、注意が必要だ。

とは言え、翻訳機能の強化によって海外の情報が従来以上に入手しやすくなり、これまでにない視点の情報を得られるチャンスが広まったのも事実。今回のワールドカップではサッカー観戦に新しい価値観をもたらしてくれる、またとない機会になるかもしれない。

文/池田聖人 内外タイムス編集部