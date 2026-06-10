THE RAMPAGEのヒップホップユニットMA55IVE THE RAMPAGEが10日、東京・日本武道館で、「MA55IVE UNION at日本武道館」を行った。

全33曲中20曲をゲストアーティストとのコラボで披露。中でも、この日発売されたニューシングル「EMPIRE CODE−EXTENDED EDITION」に収録された「EMPIRE CODE REMIX feat.AK−69」、「Sunshine feat.HAN−KUN」の2曲は初披露となった。

AK−69（47）は前日、自身の武道館公演を開催。「今日もここに出勤しています」とほほ笑んだ。「EMPIRE CODE REMIX feat.AK−69」はオープニング曲として披露し「いきなり1曲目からごめんね」。

それでも「『曲を作りたいです』って言ってくれて、それが今日現実になって。しかも武道館の1曲目でね。本当におめでとうございます」と祝福すると、「そんなステージに呼んでくれて本当にありがとうね！」と感謝を述べた。これにYAMASHO（30）は「引き続きMA55IVEは頑張っていきます！」と胸を張った。

湘南乃風HAN−KUN（47）は「楽しんでるよね！」と会場に呼びかけると、「純恋歌」の一節に乗せ「目を閉じ〜ていると終わっちゃうよ！」と会場に呼びかけた。「聞きたい！」と懇願するメンバーには「じゃあ、打ち上げで！」と言うと、舞台を後にした。