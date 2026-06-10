◇プロ野球セ・パ交流戦 西武5×-4広島（10日、ベルーナドーム）

西武が広島に延長で勝利し、交流戦5カード連続の勝ち越しを決めました。

西武は初回、広島先発の森翔平投手に対して2者連続の三振を奪われますが、その後連打で1塁3塁を作ると古賀悠斗選手がレフト線へタイムリーを放ち1塁ランナーのネビン選手も一気に生還、2点を先制します。さらに渡部聖弥選手もタイムリーで続き3点目を奪いました。

西武先発の渡邉勇太朗投手は3回、ヒットでランナー1塁とすると名原典彦選手に左中間スタンドに運ばれ2点を失いました。

それでもその後西武は1点奪い4-2で9回を迎えると、守護神の岩城颯空投手がマウンドに上がります。しかし2アウトからフォアボールでランナーを出すと代打・モンテロ選手に初球をとらえられ、2ランホームラン。土壇場で同点に追いつかれました。

そのまま延長に入ると10回、桑原将志選手が内野安打で出塁し送りバントで2塁に進むと前日サヨナラヒットを放った長谷川信哉に打席がまわります。1ボール1ストライクからレフトへヒットを放つと桑原選手は一気にホームイン。この日も長谷川選手が試合を決め西武が勝利しました。

勝った西武はこれで4連勝、広島にカード勝ち越しを決め、貯金を今季最多の15に伸ばしました。

なお、西武の西口文也監督はこの勝利で監督として100勝目をあげています。