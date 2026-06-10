歌舞伎俳優の中村芝翫さん（60）が出演する演劇『リア王』の製作発表記者会見が8日に行われました。芝翫さんは、5月に結婚披露宴を行った長男・中村橋之助さんと、その妻の元乃木坂46・能條愛未さんについて言及し、“父親”としての一面を見せました。

2026年9月から上演される、シェークスピアの4大悲劇の一つ『リア王』。芝翫さんは、老いと孤独に翻弄（ほんろう）される『リア王』を演じます。

会見に登場した芝翫さんは、「芝居というのは、稽古場から苦しみながら楽しみながら、血を吐くような思いで芝居というのはできてくると思うんです。今回、新橋演舞場でこんなにステキな皆様と一緒にお芝居をさせていただける。ちょうど芝翫を襲名して10年という節目でもありますし、待望の『リア王』をこういう形で勤めさせていただけますこと、本当にありがたく感謝の念でいっぱいでございます」と挨拶しました。

■井上小百合「友達の“本物のお父様”の娘役」に困惑

リア王の末娘・コーディリアを演じる、元乃木坂46の井上小百合さん（31）は「私の16（歳）くらいからの仲間が、芝翫さんの本物の娘になりまして、その姿を見て本当に号泣して」と中村橋之助さんと結婚した、元乃木坂46で共に活動していた能條さんについて言及。井上さんは「私の親友も今回、観劇するということで、すごく不思議なご縁を感じています」と語りました。

プライベートで芝翫さんの“実の娘”になった、能條さん。そして今回『リア王』を演じるステージでは、芝翫さん（リア王）の娘を演じることとなった井上さん。共に10代の頃からアイドルとして活動してきた能條さんと、“同じ父を持つ娘”になったことについて「友達の本物のお父様の娘役ということで、すごく不思議な気持ちなんですけど、頑張りたいと思います」と意気込みました。

■中村芝翫「待望の娘ができまして」

一方、舞台とプライベートでも“父親”となり、去年還暦を迎えた芝翫さんは、記者から「本物の娘ができた今の気持ち」を聞かれると「ちょっとこんなところで失礼」と笑いながらも、「大変しっかりして、かわいいお嬢さんですけど、やっと待望の娘ができまして」と能條さんについて話しました。

さらに記者から「娘を持つ父親になったということで、リア王を演じるに当たっていい作用はありそうですか」と質問が飛ぶと「僕の場合は3人の息子が同業ですからね、息子というよりは僕なんか自分で勝手に思っているかもしれないんですけど、同業だとライバルみたいな感じなんで、なかなか息子には“弱みは見せないぞ”というような無理していてもね、痛くても痛くないような顔をしているところはあるんですけどね」と“息子を持つ父親”として回答。

また「今度愛未ちゃんみたいな娘ができると、多少甘えてもいいのかなと、だから『リア王』もそうなんじゃないかと思いますよ。みんなに最初の後継人なんて『自分が一番いい物を授けてあげよう』、二女には『お姉ちゃんよりも劣らない領地をあげるよ』なんて、次はもっと三女はいい返事を聞かせてくれると思ったら、冷たい、だから“甘えなんですよね”」と『リア王』への共感を語りました。

しかし「娘は甘えられるということなんですかね、どうですか」と突然、隣にいた村田雄浩さん（66）に尋ねると、困惑した表情を見せた村田さん。そして芝翫さんは「そういう部分は、人生の先輩の村田さんに色々伺いながら僕も勤めてみようかなと思っております」と語りました。

『リア王』は2026年9月6日（日）〜22日（火）に新橋演舞場にて上演予定です。