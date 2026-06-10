◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク６―２阪神（１０日・みずほペイペイ）

阪神・藤川球児監督のリプレー検証後の異議申し立てによる退場について試合後、福家英登責任審判が取材に応じた。

退場処分となった理由について「今年からリプレーセンターができて、異議申し立ては一切できません。抗議を行った時点で（退場）。『申し立てできません』という警告を２回発していて、それ以上何もできないので」と説明した。

７回１死一塁から熊谷が二盗を試みるも判定はアウトに。藤川監督がリクエストを要求したが、長時間のビデオ検証の末、判定は覆らなかった。すると、結果に納得いかない様子の指揮官がベンチから出て審判へ抗議を行った。その後、責任審判から「異議申し立てを行いましたので退場といたします」とアナウンスがあり、就任後初となる退場処分となった。ベンチ裏に引き揚げる際には、ホワイトボードに拳を振り上げる姿もあった。

阪神監督の退場処分は１３年８月２３日の中日戦（ナゴヤドーム＝現バンテリンドーム）の和田豊以来１３年ぶりだった。