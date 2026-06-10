ＮＨＫ「あさイチ」が１０日、放送され、『人生後半の住まい』をテーマにトークやＶＴＲが紹介された。

青木さやかと共にゲスト出演したのが、女優・中越典子（４６）。２０１４年末に俳優・永井大（４８）と結婚し、長男（９）、長女（７）がいる。

現在は、分譲マンションに暮らしているが、「やはり小学生の子供たち２人が毎日走り回っちゃうし、倒立したり、側転したり、バク転したり、毎日やってて…。騒音問題、足音が一番気になって…一戸建てうらやましいな、って」と苦笑いで明かした。

この日は黒いワンピースに髪の毛を後ろで一つに束ねて緩めの三つ編みにした清潔感あふれるスタイル。ＳＮＳ上には「めちゃくちゃ可愛かったです」「可愛いなぁ♥」「めっちゃキレイ」「毎週出演してほしい」「久しぶり」「美しさが際立ってる」「若いな」などの声が。また、夫・永井は「未来戦隊タイムレンジャー」に主演（タイムレッド役）し、身長１８５ｃｍ、運動神経抜群で知られるだけに、「家の中で倒立したり、側転したり、バク転したりと、さすがタイムレッドの息子さん」と感心する声もあった。