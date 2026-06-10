テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」が９日に放送され、タレントの伊集院光、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏が出演。同局・中根舞美アナウンサーが進行を務めた。

この日は「蔵出し未公開トークＳＰ」。伊集院は、ロックのカリスマ・矢沢永吉とラジオで共演した日のことを述懐。

「（矢沢は）何とも言えない、まとっているものがあって…。『アリよさらば』（ＴＢＳ系）っていう教員もののドラマを。（矢沢主演の）新任教師のドラマをやったときに番宣で自分（伊集院）のラジオに。そのときに、すごい割と普通に。（矢沢が）どのスタッフにも普通に話しかける。普通の感じなの」と話した。

つづけて「したら、スタッフが調子に乗って『ちょっと、ラジオコントやってくれませんか？』って言ったときに出たのが今や伝説になってる言葉で。『お、いいよ。俺はいいけど、矢沢はどうかな…？』。これが今、伝説になってるから」と話した。

佐久間氏が「伊集院さんの前で言ったんですか？」と驚き。伊集院は「そうなの。その結構、お調子乗りのスタッフが言った『ラジオコントやってくれ』に対して、ニコッと笑って『いいよ』って言った後に、ちょっと遠く見るような顔で『俺はいいけど、矢沢はどうかな…？』の時の（スタッフ）みんな、すぐにそのラジオドラマの原稿をぶん投げちゃう。同時に捨てるっていう。それ（台本）はなくていいっていう。名言の塊だね」と振り返っていた。