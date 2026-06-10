印象派の“光”はなぜ多くの人に支持されたのか──知識を駆使して「読む」絵から誰でもわかる「感じる」絵へ【印象派で「近代」を読む】

19世紀後半のフランスに起こった絵画運動で、マネ、モネ、ドガ、ゴッホなど名だたる画家が揃う「印象派」。印象派の画法は、なぜ今も人々を魅了するのか。



「絵画は“見る”よりも“読む”ほうが先」という新たな鑑賞法を説き、絵画から時代をみる数々の良作を著している中野京子さんが、印象派に特化して解説する『印象派で「近代」を読む 光のモネから、ゴッホの闇へ』。“光”を駆使したその斬新な描法が映し出した、近代社会の“闇”に迫ります。



今回は、印象派の出現から、古典主義との対立を経て主流になるまでの道のりを紹介します。

書影

「印象派」は嘲（あざけ）りだった

まずは、印象派とは何か？



「一八六〇年代からフランスに起こった絵画運動。特徴としては、主題より感覚、形態より印象を重視し、絵具を混合しないことによる明るい色彩と、自在で魅力的なタッチ（絵筆の跡）を残して、光あふれる自然を讃美。マネに大きな影響を受けた若手たち──モネ、ドガ、ルノワール、モリゾ、ピサロ──を起点とし、セザンヌ、スーラ、ゴッホ、ゴーガンへと発展」



これがだいたいの共通認識と言っていいでしょう。



現在では印象派絵画はごく当たり前に受け入れられ、世界中で愛好されているため、侃侃諤諤（かんかんがくがく）の論争の時期があったなど、にわかには信じがたいかもしれません。しかし印象派の画家は──穏やかな作品のイメージと違い──既存（きそん）の権威に反逆し、新時代の「前衛運動」をめざし、ついには世界の美術市場を劇変させた、芸術上の革命家たちだったのです。



具体的にどういうことかと言えば──当時、一人前の画家と認められるには、年に一度開催されるサロンに入選しなければならなかった。サロンというと日本人のイメージは「談話室」や「社交的な集まり」ですが、ここでは官展の意。フランス官展がサロンと呼ばれるようになった理由は、美術アカデミーの展覧会場がルーヴル宮殿のサロン・カレ（方形の間）だったためです（国会を「永田町」と呼ぶようなものですね）。



そのサロンの審査員は、主に美術学校の教授やアカデミー会員で構成されていました。彼らの御眼鏡にかなわねば合格できない、合格できなければ展示してもらえない、展示されねば多くの人の目に触れない。落選ばかりしている若い画家たちは、何とか活路を見出さねばなりません。そこでグループで出資して市内に会場を借り、一八七四年、自作を持ち寄って展覧・即売することにします。この「無名会第一回展」は、一ヶ月間で観客はわずか三千五百人（サロンのほうは四十万人）、絵もほとんど売れませんでしたが、これが後に「第一回印象派展」として知られる、小さな、しかし歴史的には大きな一歩目だったのです。



このとき発表された、モネの『印象─日の出』を見てください。「印象派」の命名の元となった、有名な作品です。

画家の故郷、ル・アーヴルの港に訪れる朝。舟も帆も建物も、全てが青みがかった靄（もや）のなかに溶け、昇りそめた太陽が、揺らめく水面にほんのり赤くリフレインする……。すがすがしい明け方の大気まで香ってきそうな本作は、今でこそ鑑賞者の心にすっと入ってきます。刻々と変化する光を一瞬のうちに捉えるには、必然的に素早い粗いタッチになり、塗り残しが出る、そうしたことへの理解も容易です。でもリアルタイムでこれを見た、とりわけ伝統を重んじる人々にとっては、「こんなものは絵ではない」。



まさに悪評さくさく。中でもルロワという評論家は新聞で、「この絵はいったい何を描いたのか？」「描きかけの壁紙だってこれより完成度が高い」「さぞかしここにはたっぷり印象が入っているのだろう」と揶揄（やゆ）し、展覧会に出品した画家たちを「印象派」と呼んだのです。つまり印象派とは──バロック（歪んだ真珠）と同じく──最初は嘲りだったわけです。



話は少し横道へ逸それますが、この翌年の一八七五年、同じくパリでビゼーのオペラ『カルメン』が初演されました。翌日から新聞雑誌に辛口批評が躍ります、曰いわく、「音楽が平凡で特色がない」「全体に劇的でない」「どぎつくて卑猥（ひわい）」「一人前のオペラ作曲家になるには、ビゼーはまだまだ修業が足りない」etc.（クリエイターが批評家を憎む気持ちが理解できるような、ひどい的外れと悪意！）。



おえらい評論家たちがにべもなく切り捨てた『カルメン』に、しかし観客は戸惑いながらついてきました。シビアなオペラ界ですから、客足が悪ければ即打ち切りになるのに、上演は三十回以上も続き、初日にあったブーイングは聞かれなくなる。そのうちウィーンやペテルブルクといった国外で人気が沸騰（ふっとう）、チャイコフスキーのような強力な援軍も付き、数年後には大傑作として祖国へ凱旋（がいせん）するのです（気の毒に、ビゼーはすでに失意のうちに亡くなっていましたが……）。



印象派絵画の受容の過程が、これととてもよく似ています。アカデミーを支配していた美術界の重鎮やサロン関係者たちが罵倒（ばとう）した作品群を、必ずしも人々は毛嫌いしたわけではなかった。奇抜すぎて理解しにくいと感じつつ、どこか魅かれるものがあって、少しずつ少しずつ近寄ってゆく。やがて人気作家ゾラによる熱烈な擁護（ようご）があり、次いで新世界アメリカでの評価が続き、世紀末には印象派はとうとう勝利を手にします。近代社会にふさわしい新しい芸術として、欧米中を深く納得させるに至ったのです。



悪口だった印象派という言葉も、第三回目の展覧会からは本人たち自らがそう名乗るようになりました（なかなか洒落た反応ではありませんか）。印象派展は一八八六年まで、全部で八回開催されましたが、後半には広く認知され、絵も高値で売れるようになっています。

印象派もいろいろ

ざっと印象主義の流れを見てゆきますと──



「印象派の父」と呼ばれるマネが、ルネサンス以来の明暗法と遠近法を完全に捨て去った、アヴァンギャルドな作品を引っさげて登場します。写実的とは言いながら、遠近法を使わないため画面は平板（浮世絵などを見慣れた日本人には違和感なし）、何より個性的なタッチをそのまま画布に残しているのが魅力でしたが、もちろんそれがゆえに評価は散々でした。



彼の作品中もっとも物議（ぶつぎ）をかもした『オランピア』を見ると、人々の困惑も想像できないではありません。マネとしては、現代のティツィアーノを狙ったのに（『ウルビノのヴィーナス』）、モデルのあまりに意志的な顔（もっとはっきり言えば、ふてぶてしさ）や、娼婦を連想させる道具立て（客から送られた花束、皺（しわ）のよったシーツ、片方だけ脱げた履物…… ）が、見る者に嫌悪感を催させたのでした。これがせめて古典的な明暗法を使い、見せかけだけでも神話の装いを取っていれば別だったでしょう。なにしろヌードは、神々やら遠い歴史上の人物というエクスキューズがない限り許されないという、ある意味、文明的、ないし偽善が、何世紀にもわたる美術上の暗黙の了解だったからです。

けれどマネのこの斬新な描法に、印象派の画家たちは強い刺戟（しげき）を受けます。初期には、先ほどの『印象─日の出』のモネを筆頭に、おおぜいの画家がひしめきますが、ここではルノワール『シャルパンティエ夫人と子どもたち』を一例にあげましょう。ルノワールの出世作であり、最良の作のひとつといっていいこの幸福感あふれる家族像は、当時としては異例の一千フランという報酬を彼にもたらしました。モデルになった富裕な出版業者の妻シャルパンティエ夫人が社交界の華でもあったことから、ゾラ、フローベール、モーパッサン、マラルメ、ゴンクールといった錚々（そうそう）たる文学者たちの目にも直接触れ、たちまち評判を呼んで、肖像画依頼が殺到するようになりました。

次いで、新印象主義と呼ばれる画家たちが登場します。スーラの『シャユー（＝カンカン）』（ダンスの一種）を見てわかるとおり、光学理論を絵画に応用し、点描法で描かれています。ぽつんぽつんと画布に色の点を置いてゆくわけですから、気の遠くなるほど手間のかかる技法です。これまた発表当初は、「蠅（はえ）のように汚らしい染み」などと酷評されるのですから、たまりません。

スーラ『シャユー』（1890年、クレラー・ミュラー美術館）

後期印象派で最も著名なのは、オランダ人ゴッホでしょう。彼自身は印象派ではモネしか認めていませんでしたが、パリへ出てきて印象主義の技法を学び、明るい色彩、大胆なタッチへと画風を変えてゆきました。とはいえ『カラスのむれとぶ麦畑』などを見ると、ゴッホはもうゴッホという唯一無二の存在として完結しており、どこかの派に括（くく）れるものではないような気もします。

それはゴヤやベラスケスやフェルメールなどについても言えます。しょせん、何とか主義だの何とか派といった仕分けは、後世の人間が美術史をまとめるための便宜上（べんぎじょう）の名づけですから、そこからはみ出す画家はいくらでもいるわけです。



印象派においても、マネはあくまでサロンにおける成功を求め、決して印象派展に出品することはありませんでしたし、セザンヌも後に仲間から離れてゆきました。光を描こうとすれば形態が不明確になることを、容認できなかったからです。

絵は感じればいい

ところで印象派が脱却しようとしていたアカデミー作品とは、いったいどんなものだったのでしょう？



それはひとことで言えば、ごく一握りのエリートのためのもの、王侯貴族や教会や知識人など、特権階級の嗜好（しこう）に叶うものでした。彼らが絵を発注し、購買するのですから当然です。



一般向け公共美術館ができたのは、フランス革命後。印象派が登場した時点でまだほんの五、六十年というところです。しかもその間にも王政復古や戦争や内乱があり、ふつうの人々が親しく名画に接することができるようになるのは、社会にある程度ゆとりができて以降です。



したがって当初、人々は「既存の美」とはどんなものか、絵はどうやって鑑賞すべきかを、専門家たるアカデミーに教えてもらわねばならなかった。



聖書ならまだしも、神話や歴史について知らないことは多く、絵画のアトリビュート（「ヴィーナスにはリンゴ」といったような、その人物を特定する持ち物）の知識も足りなかったので、背景のテーマを学ぶ必要がありました。もしかすると眼の歓びより、「勉強」の要素のほうが強かったかもしれません。だからこそ、新たな購買層たるブルジョワ階級は、これまでとは全く違う、『カルメン』のような作品、いま自分たちが生きている近代社会にふさわしい、新たな価値観を持つ絵も見たい、わくわくする歓びを知りたい、と思うようになってゆきます。



美術界の頂点に立つアカデミーは、そんな「誤った」考えを正すべく、使命感に燃えました。古典の素養も無ければデッサン力もない若い画家の絵など「芸術」ではない、そのことを広く知らしめねばならない。こうしてアカデミーは権威に固執し、国家の重要な文化行事たるサロンに、彼らの作品を断じて展示させまいとします。特に強硬だったのが、一八六九年の回でした。審査員ジェロームが、モネ、ルノワール、シスレー、セザンヌなどを、ことごとく落選させたのです。



ジェロームは、フランス学士院会員にしてアカデミーの大御所でした。彼の代表的な作品を見ましょう。後にニューヨーク・メトロポリタン美術館に買い上げられた『ピグマリオンとガラテア』です。

ジェローム『ピグマリオンとガラテア』（1890年、メトロポリタン美術館）

端正で様式的、上品なエロティシズム、抑えた色調、正しい遠近法、明快な形態把握のもとに描かれているのがわかります。理想化された女性の肉体は、陶器のごとくピカピカつるつる、タッチの跡が全く見えないのが良い絵の条件でしたから、その点でも完璧といえます。ただし神話の知識がないと、この絵の面白さは半減する。ピグマリオン王が自分の造った彫像に恋し、ヴィーナスに祈って人間へ変えてもらった、その瞬間が描かれているのだと、わかって初めて、画面のさまざまな小道具──矢をつがえたキューピッド、壁にかけられた画中画、仮面など──も意味を持ってくるのです。



要するにアカデミーの要求する絵画は、きわめて知的なものだった。知識を総動員し、「読む」絵だった。読むことで絵は、まるで映画のように動き出したのです（ジェロームはエジプトやトルコなど東方を舞台とした絵もたくさん描いており、それらは後世、ハリウッド映画に大いに参考にされたほどです）。



印象派の画家たちは、そうした知的作業によって作品を解釈されるのを嫌いました。絵を文学から、歴史から、神話から、主題から引き離し、独立させたいと願ったのです。純粋に絵として楽しんでほしいと思った。いま自分たちが見ている陽光のもとの自然、いま自分たちが体験している近代社会、いまの自分たちと同じ空気を吸っている人々をそのまま描きたい、誰が見てもすぐわかる絵を描きたい、しかもそのとき、たとえばクールベ（『石割り』）が階級社会を糾弾（きゅうだん）したように、道徳的社会的な意味を付与したり、何かを主張したりすることも避けたい、絵をもっと屈託ないものにしたい、画面から漂う空気感のようなものを、ただ味わってほしい、そう願ったのです。



何が描かれているかということより、どんなふうに描かれているかのほうが大事になる転換点でした。「絵は感じればいい」── それが時代の要請だったのでしょう。



いかに光を捉えるか、いかにタッチの個性を出すかを競っているうち、彼らはベラスケスにゆきあたって驚きよう愕がくします。すでに二百年も昔に、このスペイン・ハプスブルク家の宮廷画家は、やすやすと印象派的描写を行なっていた。たとえば『織り女たち』の、廻る糸車や衣装の表現における超絶技巧をご覧ください。印象派の画家たちがベラスケスを礼讃したわけがわかります（しかもこの天才の絵は、読む楽しみも提供してくれているのです）。

ベラスケス『織り女たち』（1657年、プラド美術館）

「近代」が描かれた

印象派のあと、キュビスムや抽象やシュルレアリスムなどが続きますが、どれも大きな潮流を形成するには至りませんでした。現代まで変わらぬ人気を誇る印象派は、別格なのです。



印象派の好まれるわけは、美術館めぐりをすれば誰もが感じると思います。それ以前の作品群の、歴史や意味のぎっしり詰まった暗い画面を見続けてから印象派コーナーにくると、何となくホッとする（フランス料理のあとの、一口干菓子（ひがし）みたい）。格段に画面が明るい上、考えることも知識も要求されない気楽さがあるからです。我が家に飾ってもいいかな、と思える。ルーベンスの『メドゥーサの首』ならこうはゆきません。この絵の凄さは一度前に立つと呪縛（じゅばく）されて離れがたいほどのものなのですが、でも欲しいかと問われると、なかなか。『モナリザ』も同じでしょう。

ルーベンス『メドゥーサの首』（1617年頃、ウィーン美術史美術館）

この続きは『印象派で「近代」を読む 光のモネから、ゴッホの闇へ』でお楽しみください。本書は、以下の構成で、印象派の絵画から近代社会を読み解いていきます。メイン絵画26作品のオールカラー掲載に加え、40点を超える名画と画家プロフィールページつきで名画を堪能しながらお読みいただけます。



第1章 新たな絵画の誕生

第2章 「自然」というアトリエ

第3章 エミール・ゾラをめぐる群像

第4章 キャンバスに映されたパリ

第5章 都市が抱えた闇

第6章 ブルジョワの生きかた

第7章 性と孤独のあわい

第8章 印象派を見る眼

著者紹介

中野京子（なかの・きょうこ）

北海道生まれ。早稲田大学講師。専門はドイツ文学、西洋文化史。著書に『「怖い絵」で人間を読む』『怖い絵』『怖い絵２』『怖い絵３』『名画で読み解く ハプスブルク家12の物語』『名画で読み解く ブルボン王朝12の物語』『危険な世界史』『残酷な王と悲しみの王妃』『名画の謎 ギリシャ神話篇』など多数。

※刊行時の情報です