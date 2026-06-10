merry jenny×COBMASTER初コラボ♡アウトドアも可愛く彩る注目アイテム

merry jenny（メリージェニー）から、イギリス生まれのアウトドアブランド「COBMASTER（コブマスター）」とのコラボレーションアイテムが登場♡アウトドアブランドならではの機能性と、merry jennyらしいフリルやリボンを組み合わせた特別なコレクションです。夏のレジャーやフェス、ピクニックシーンを可愛く彩る全5型がラインアップ。アクティブな季節だからこそ楽しみたい、“ガーリーアウトドア”な世界観に注目です。

フリル＆リボンで魅せるアウトドア小物

今回のコラボでは、実用性とデザイン性を兼ね備えた小物が勢ぞろい。

アウトドアテイストのアイテムに、merry jennyならではのフェミニンなエッセンスを加えた特別なデザインが魅力です。

「frill nylon hat」は、フリルディテールが顔まわりを華やかに演出するナイロンハット。オフホワイト、カーキ、ブラックの3色展開で、価格は7,700円（税込）です。

「ribbon shoulder bag」は、大きなリボンが目を引くショルダーバッグ。オフホワイト、ラベンダー、ブラックの3色展開で、価格は6,600円（税込）です。

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毎日持ち歩きたくなる可愛い雑貨たち

「ribbon can wallet」は、丸みのあるフォルムとリボンデザインが可愛らしいウォレット。カラーはオフホワイト、ラベンダー、ブラックの3色、価格は4,400円（税込）です。

「ribbon square pouch」は、小物収納に便利なスクエアポーチ。オフホワイト、ラベンダー、ブラックの3色展開で、価格は3,850円（税込）です。

どちらも日常使いしやすく、バッグの中まで可愛く彩ってくれるアイテムです♡

ピクニックが楽しくなる特別アイテム

コレクションの中でも注目したいのが「frill picnic sheet」。アウトドアシーンに欠かせないレジャーシートを、merry jennyらしいフリルデザインで仕上げました。

カラーはオフホワイトとラベンダーの2色展開。価格は8,800円（税込）です。公園でのピクニックやフェス、レジャーシーンでも写真映えするアイテムとして活躍してくれそう♪

【発売情報】

2026年6月10日（水）よりRUNWAY channel・ZOZOTOWNにて予約販売開始

この夏は“ガーリーアウトドア”を楽しもう♡

アウトドアブランドの機能性とmerry jennyらしい可愛らしさが融合した今回のコラボレーション。

普段のお出かけはもちろん、フェスやキャンプ、ピクニックなど夏ならではのイベントをより楽しく彩ってくれるアイテムばかりです。

可愛いだけでなく実用性も兼ね備えた全5型は、この夏のおしゃれをアップデートしてくれること間違いなし♡気になる方は早めにチェックしてみてください。