rms beautyの新作リップオイル登場♡自分だけのピンクに染まる魔法の一本

クリーンビューティーブランド「rms beauty（アールエムエスビューティー）」から、唇のpHに反応して自分だけのピンクカラーに変化する新作「レジェンダリーリップオイルカメレオン」が登場。スキンケア発想の軽やかなリップオイルが、うるおいとツヤを与えながら自然な血色感を演出します。毎日のメイクに取り入れやすく、ひと塗りで華やかな印象へ導いてくれる注目の新作です♡

自分だけのピンクに変化する新感覚カラー

「レジェンダリーリップオイルカメレオン」は、一見グリーンカラーのグロスでありながら、唇の自然なpHや水分量に反応して鮮やかなピンクへと変化するユニークなリップオイルです。

発色には個人差があるため、一人ひとり異なる自然な血色感を楽しめるのも魅力。デイリーメイクにはもちろん、特別な日のリップメイクにもぴったりです。

透明感のあるツヤとみずみずしい発色で、唇本来の美しさを引き立てます。

※画像は発色イメージです。唇のpHや水分量により発色には個人差があります。

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スキンケア発想の美容成分を贅沢配合

RMSアダプトジェニックハーバルブレンド

べたつきを感じにくい軽やかなテクスチャーながら、唇をしっかり保湿する美容成分を配合しているのもポイント。

独自の「RMSアダプトジェニックハーバルブレンド」は、9種類のアダプトジェニックハーブを組み合わせ、唇をやさしく整えながら柔らかな状態へ導きます。

ビターチェリーシードオイル

さらに、ビターチェリーシードオイル※1が唇をなめらかに整え、オーガニックホホバオイル※2が環境ストレスから保護。

オーガニックホホバオイル

メイクしながらリップケアまで叶えてくれる優秀アイテムです。

※1 スミノミザクラ種子油（保湿剤）※2 ホホバ種子油（皮膚保護剤）

商品情報＆発売日をチェック

レジェンダリーリップオイルカメレオン

価格：4,620円(税込)

ジャンボサイズのアプリケーターを採用し、ムラなく塗りやすい設計。

単品使いはもちろん、お気に入りのリップカラーやライナーの上から重ねることで、立体感やツヤ感をプラスすることもできます。

【発売日】2026年6月24日（水）

【取扱店舗】rms beauty公式オンラインストア/Cosme Kitchen

私だけの“運命カラー”に出会える一本

その日の唇に合わせて色づく「レジェンダリーリップオイルカメレオン」は、メイクとリップケアを同時に叶えてくれる新感覚のアイテム。

自然な血色感とぷるんとしたツヤ感を演出しながら、自分だけのカラーを楽しめる特別な一本です♡

毎日のメイクをもっと楽しく、もっと自分らしく彩ってくれるrms beautyの新作をぜひチェックしてみてください。