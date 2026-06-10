「実は『元会社員』と知って驚いた男性芸能人」ランキング！ 2位「タモリ」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月29日、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、「実は『元会社員』と知って驚いた男性芸能人」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
日本の放送界を代表するお笑いビッグ3の1人であり、知的で飄々とした司会ぶりで長年お茶の間に愛され続けているタモリさん。芸能界入りを果たす前は、地元の福岡県で生命保険会社の外交員として勤務し、優秀な成績を収めるなど確かな社会人生活を経験していました。その多才で破天荒な芸風のルーツに、堅実なビジネスマンとしての過去があるというギャップが多くの回答者を驚かせました。
▼回答者コメント
「元から芸人さんだと思っていた！だからあんなにトークが面白くて飽きないのか！」（30代女性／神奈川県）
「自由で独特な雰囲気が強いので、会社員経験があると知ると意外だからです。普通の社会人経験が、あの自然な会話力にもつながっていそうです」（30代女性／宮崎県）
「小さい頃からテレビで見ている人だから会社員だったことがあるとは思わなかった」（20代女性／山梨県）
シンガーソングライター、俳優、写真家として、全世代から絶大な支持を集め、常に第一線で輝きを放ち続ける福山雅治さん。高校卒業後に故郷の長崎県で一度、地元の電気機器メーカーに就職してサラリーマンとして働いていた経歴を持っています。スーツを着て会社に通っていたという、スターのオーラからは想像もつかないあまりにも身近な前職の事実に驚きの声が相次ぎ、見事 1位にランクインしました。
▼回答者コメント
「本当にビックリ！いい声で電気機器の説明を聞いてみたかった」（30代女性／静岡県）
「あんなイケメンが会社員として在籍してた時期があるなんて信じられない」（40代女性／京都府）
「顔良し、声良し、歌上手いので、てっきり昔からの芸能の道一本だと思っていたからです」（40代女性／岐阜県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：タモリ（元保険会社勤務）／89票
日本の放送界を代表するお笑いビッグ3の1人であり、知的で飄々とした司会ぶりで長年お茶の間に愛され続けているタモリさん。芸能界入りを果たす前は、地元の福岡県で生命保険会社の外交員として勤務し、優秀な成績を収めるなど確かな社会人生活を経験していました。その多才で破天荒な芸風のルーツに、堅実なビジネスマンとしての過去があるというギャップが多くの回答者を驚かせました。
「元から芸人さんだと思っていた！だからあんなにトークが面白くて飽きないのか！」（30代女性／神奈川県）
「自由で独特な雰囲気が強いので、会社員経験があると知ると意外だからです。普通の社会人経験が、あの自然な会話力にもつながっていそうです」（30代女性／宮崎県）
「小さい頃からテレビで見ている人だから会社員だったことがあるとは思わなかった」（20代女性／山梨県）
1位：福山雅治（元電気機器メーカー勤務）／100票
シンガーソングライター、俳優、写真家として、全世代から絶大な支持を集め、常に第一線で輝きを放ち続ける福山雅治さん。高校卒業後に故郷の長崎県で一度、地元の電気機器メーカーに就職してサラリーマンとして働いていた経歴を持っています。スーツを着て会社に通っていたという、スターのオーラからは想像もつかないあまりにも身近な前職の事実に驚きの声が相次ぎ、見事 1位にランクインしました。
▼回答者コメント
「本当にビックリ！いい声で電気機器の説明を聞いてみたかった」（30代女性／静岡県）
「あんなイケメンが会社員として在籍してた時期があるなんて信じられない」（40代女性／京都府）
「顔良し、声良し、歌上手いので、てっきり昔からの芸能の道一本だと思っていたからです」（40代女性／岐阜県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)