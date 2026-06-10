毎日のお買い物にぴったり◎ 2026年6月発売の「モリゾー&キッコロ エコバッグ」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ウルトラニュープランニングの「モリゾー&キッコロ エコバッグ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ウルトラニュープランニングから2026年6月に発売される「モリゾー&キッコロ エコバッグ」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
モリゾー&キッコロ エコバッグ
▼メーカー
ウルトラニュープランニング
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・A
・B
・C
・D
・E※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「モリゾー&キッコロ エコバッグ」が見逃せない！
ウルトラニュープランニングから2026年6月に発売される「モリゾー&キッコロ エコバッグ」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
愛・地球博の公式マスコットがドリームカプセル限定で登場！2005年に開催された「愛・地球博」の公式マスコットキャラクターとして人気を集めた「モリゾーとキッコロ」が、便利なエコバッグになってガチャガチャに登場しました。サイズは約40×27cmとなっており、毎日のお買い物などにも実用的に使いやすい大きさが魅力です。なお、本商品は全国のドリームカプセル限定販売商品となっています。
詳細情報▼商品名
モリゾー&キッコロ エコバッグ
▼メーカー
ウルトラニュープランニング
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・A
・B
・C
・D
・E※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)