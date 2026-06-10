「ボーナス額に納得がいかない！」上手な上司へのボーナス交渉術と不満の“本当の原因”をプロが解説！
転職やキャリアに関する悩みや疑問に、ひとつ上を目指す人の転職サイト『type』編集長の三ツ橋りさが回答します。今回のテーマは、「ボーナス額への不満と上司への交渉術」についてです。
（質問）
ボーナス額に納得がいきません！ 上司に交渉したいのですが、いい方法はありますか？
（回答）
ボーナスへの不満は、単にお金の問題ではなく「努力が正当に認められていない」という評価への違和感から生じがちです。まずは、評価理由を確かめる「前向きな相談」を上司にしてみましょう。
詳しくは以下で解説します。
【画像】2025年の夏のボーナスはいくらだった？
納得のいく結果につなげるために、上司に相談する際は、以下の3つのポイントを意識してみてください。
・感情的にならず、冷静にアプローチする
悔しい気持ちを抱えたまま動いてしまうと、これまでの努力が正しく伝わらなくなってしまうことも。不満をそのままぶつけると、単なる「わがまま」と受け取られてしまう心配があります。まずは気持ちを整理し、冷静に話し合うことを心掛けましょう。
・「次回の評価を上げるための相談」にする
不満を伝えるのではなく、「次回はもっと貢献できるよう、伸ばすべきところのアドバイスをいただきたいです」と切り出す方法もあります。こうすると上司には不満ではなく「向上心」として伝わりやすいです。
・受け止め方のズレを確認する
「どの期間の評価なのか」「『上司が期待していた成果』と『自分がアピールしたい成果』にズレがないか」、また「会社の業績がボーナスに影響しているのか」を確認しましょう。互いの認識を整理することで、金額に納得しやすくなるはずです。
そのため、個人の評価理由ではない「会社全体の仕組み」への不満は、今回のボーナス交渉とは明確に切り離しましょう。制度への意見は「制度に対する前向きな要望や提案」として、別の機会に改めて伝えるのがスマートな方法です。
基本給とボーナスの比率は会社ごとに異なるため、まずは自分の市場価値を「客観的なものさし」としながら、自社の給与ルールを見つめ直す材料にしてみてください。
彼女は、サポートしている営業メンバーが高いボーナスをもらっている一方、裏方としてミスをカバーし続けている自分のボーナスが少ないことに強い不満を抱いていました。上司に相談しても「ルールだから」と聞き入れてもらえず、転職を考え始めます。
しかし、彼女の不満の根本にあったのは、ボーナス額そのものではなく「上司とのコミュニケーション不足」や「営業メンバーからの敬意の欠如」でした。一般的に、営業職のボーナスは成果に大きく連動するため不安定ですが、サポート職は比較的安定している傾向があります。このように、職種によってボーナスの仕組みは異なります。
このように、不満の本当の正体が「金額」ではなく、「仕事への敬意や評価」であることは珍しくありません。
不満をため込んだり、感情的にぶつかったりする必要はありません。自分の成果をきちんとアピールし、会社側の意図も聞いた上で、互いの納得できる着地点を探る姿勢が大切です。その対話のプロセスこそが、あなたのキャリアの納得感を高めていくはずです。
(文:三ツ橋 りさ)
（質問）
ボーナス額に納得がいきません！ 上司に交渉したいのですが、いい方法はありますか？
（回答）
ボーナスへの不満は、単にお金の問題ではなく「努力が正当に認められていない」という評価への違和感から生じがちです。まずは、評価理由を確かめる「前向きな相談」を上司にしてみましょう。
【画像】2025年の夏のボーナスはいくらだった？
「不満」を「次回の評価」につなげる相談の仕方って？ボーナス明細を見て、思ったより金額が少なくてがっかりした経験がある人は多いはずです。「頑張ったのに、なんで評価が低いの？」という思いは、あなたがしっかりと仕事に向き合ってきた証拠でもあります。
納得のいく結果につなげるために、上司に相談する際は、以下の3つのポイントを意識してみてください。
・感情的にならず、冷静にアプローチする
悔しい気持ちを抱えたまま動いてしまうと、これまでの努力が正しく伝わらなくなってしまうことも。不満をそのままぶつけると、単なる「わがまま」と受け取られてしまう心配があります。まずは気持ちを整理し、冷静に話し合うことを心掛けましょう。
・「次回の評価を上げるための相談」にする
不満を伝えるのではなく、「次回はもっと貢献できるよう、伸ばすべきところのアドバイスをいただきたいです」と切り出す方法もあります。こうすると上司には不満ではなく「向上心」として伝わりやすいです。
・受け止め方のズレを確認する
「どの期間の評価なのか」「『上司が期待していた成果』と『自分がアピールしたい成果』にズレがないか」、また「会社の業績がボーナスに影響しているのか」を確認しましょう。互いの認識を整理することで、金額に納得しやすくなるはずです。
会社の仕組みを理解し、交渉の「限界」も知っておく上司と話し合う前に、前提として知っておきたいのが「ボーナスが決定する仕組み」です。会社の評価基準や賞与の配分ルールそのものに納得がいかない場合でも、上司がその場ですぐに金額を変えることは基本的にはできません。賞与の配分ルールは会社全体で決まっており、現場の上司が関われるのはあくまで個人の「査定（評価）」の部分だけだからです。
そのため、個人の評価理由ではない「会社全体の仕組み」への不満は、今回のボーナス交渉とは明確に切り離しましょう。制度への意見は「制度に対する前向きな要望や提案」として、別の機会に改めて伝えるのがスマートな方法です。
「客観的なものさし」として自分の市場価値を把握する一方で、上司との話し合いとは別のステップとして、把握しておいた方がいいのが、自分の「市場価値」です。これは上司に「他社ならもっともらえる」と交渉カードとして突きつけるためのものではありません。市場価値を把握する目的は、社外の広い視野で自分の現在地を冷静に見極めることにあります。同職種・同年代の年収相場を知ることで、自分の給与が全体の中でどの位置にあるのかを客観的に判断できるようになります。ただし、市場価値はあくまで「年収ベース」で考えるものであり、ボーナス単体で比べるものではない点に注意しましょう。
基本給とボーナスの比率は会社ごとに異なるため、まずは自分の市場価値を「客観的なものさし」としながら、自社の給与ルールを見つめ直す材料にしてみてください。
ボーナスへの不満に隠れた「本当の原因」を見極めるボーナスへの不満は、実は「金額そのもの」ではないことも多いです。ここで、ある営業サポート職の女性の例を紹介します。
彼女は、サポートしている営業メンバーが高いボーナスをもらっている一方、裏方としてミスをカバーし続けている自分のボーナスが少ないことに強い不満を抱いていました。上司に相談しても「ルールだから」と聞き入れてもらえず、転職を考え始めます。
しかし、彼女の不満の根本にあったのは、ボーナス額そのものではなく「上司とのコミュニケーション不足」や「営業メンバーからの敬意の欠如」でした。一般的に、営業職のボーナスは成果に大きく連動するため不安定ですが、サポート職は比較的安定している傾向があります。このように、職種によってボーナスの仕組みは異なります。
このように、不満の本当の正体が「金額」ではなく、「仕事への敬意や評価」であることは珍しくありません。
本当に転職すべき？ 後悔しないための判断ステップもし、会社の方針に納得がいかずに転職を考える場合でも、ボーナスの額だけで決断するのは避けましょう。どんな職場でも、完璧に納得できる条件を得るのは難しいからです。まずは、今の職場で「今後のキャリアプランや、次のステップアップに向けた将来像」について上司としっかり話し合いましょう。それでも評価基準が曖昧なままだったり、会社の方向性と自分のキャリアプランがずれていたりする場合に、初めて転職を本格的に考えるのが健全なステップです。
不満をため込んだり、感情的にぶつかったりする必要はありません。自分の成果をきちんとアピールし、会社側の意図も聞いた上で、互いの納得できる着地点を探る姿勢が大切です。その対話のプロセスこそが、あなたのキャリアの納得感を高めていくはずです。
(文:三ツ橋 りさ)