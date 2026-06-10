2026年W杯の前に知るべき、皇室外交の凄み。102年ぶりの露訪問、久子さまが「青い服」に込めた真意

2026年W杯の前に知るべき、皇室外交の凄み。102年ぶりの露訪問、久子さまが「青い服」に込めた真意