「ばりイケメン」サッカー日本代表・上田綺世＆中村敬斗、イケメンショット公開「ニヤニヤが止まらない」
サッカー日本代表の上田綺世選手は6月10日、自身のInstagramを更新。同じくサッカー日本代表の中村敬斗選手とのイケメンショットを公開しました。
【画像】スーツが似合う上田綺世＆中村敬斗
コメントでは「スーツ似合いすぎてます」「ばりイケメン」「カッコいい!!」「1番応援してます！」「朝イチで買いましたよー カッコよすぎてニヤニヤが止まらないです」「これもしかして情熱大陸の時の…？」「絶対買う。。」「右好き」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】スーツが似合う上田綺世＆中村敬斗
「カッコいい!!」上田選手は「本日発売の"anan 2499号スペシャルエディション"の表紙を飾らせていただきます！ぜひ手に取ってみてください！」とつづり、1枚の画像を投稿。中村敬斗選手と飾った表紙を公開しました。2人ともスーツを着用しており、似合っていて格好いいです。上田選手のきりっとした表情も印象的です。
格好いい姿を多数披露自身のInstagramで、格好いい姿を多数披露している上田選手。5月24日には「家族からパワーたくさんもらいました！短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります！」とつづり、子どもを抱っこした姿や、妻とのツーショットを公開していました。オフの姿からも、上田選手の魅力が伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)