サッカー日本代表の上田綺世選手は6月10日、自身のInstagramを更新。イケメンショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：上田綺世選手公式Instagramより）

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サッカー日本代表の上田綺世選手は6月10日、自身のInstagramを更新。同じくサッカー日本代表の中村敬斗選手とのイケメンショットを公開しました。

【画像】スーツが似合う上田綺世＆中村敬斗

「カッコいい!!」

上田選手は「本日発売の"anan 2499号スペシャルエディション"の表紙を飾らせていただきます！ぜひ手に取ってみてください！」とつづり、1枚の画像を投稿。中村敬斗選手と飾った表紙を公開しました。2人ともスーツを着用しており、似合っていて格好いいです。上田選手のきりっとした表情も印象的です。

コメントでは「スーツ似合いすぎてます」「ばりイケメン」「カッコいい!!」「1番応援してます！」「朝イチで買いましたよー　カッコよすぎてニヤニヤが止まらないです」「これもしかして情熱大陸の時の…？」「絶対買う。。」「右好き」と、絶賛の声が寄せられました。

格好いい姿を多数披露

自身のInstagramで、格好いい姿を多数披露している上田選手。5月24日には「家族からパワーたくさんもらいました！短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります！」とつづり、子どもを抱っこした姿や、妻とのツーショットを公開していました。オフの姿からも、上田選手の魅力が伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)