◇交流戦 楽天0―7巨人（2026年6月10日 楽天モバイル）

楽天は三木肇監督（49）が休養し、ヘッドコーチだった塩川達也監督代行（43）の初采配となった巨人戦で0―7の惨敗。監督交代の“劇薬”も効果なく連敗は5まで伸び、自力優勝の可能性が消滅した。

先発の古謝が初回に上半身の違和感を発症し、1回1失点で大事を取って降板する誤算。守りのミスもあって巨人に小刻みに加点され、打線は相手先発の戸郷に14三振を奪われ完封勝利を許した。

塩川監督代行は「代行としてというか、本当にお客さんには申し訳ない試合が続いている。いつも対策は練ってるけど、もがいてもがいて本当に打破しないと、本当にズルズルいってしまうんで。起きてしまったことはしっかり受け止めて、これをどうするかというところ、この負けを本当に無駄にしない、これを糧に、というところをしなくちゃいけない」と必死で前を向いた。

自力Vの可能性が今季初めて消滅したことには「そこはもうしっかり受け止めます。ただもう、後ろ見てもしょうがないんで」と悲壮な覚悟を口にした。

巨人も阿部前監督の辞任で橋上監督代行が指揮。球界では14年の西武（田辺徳雄監督代行）―楽天（大久保博元監督代行）戦以来12年ぶりの“代行対決”となった。塩川代行は選手として、橋上代行はコーチとして05年に楽天に加入した仲。いきなりの師弟対決は、師匠の完勝に終わった。