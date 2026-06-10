◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武５Ｘ―４広島＝延長１０回＝（１０日・ベルーナドーム）

広島は連夜のサヨナラ負けで、今季最多タイの借金１２となった。交流戦は３勝９敗１分けで残り５試合となり、４年ぶりの負け越しが決まった。新井貴浩監督の指揮下では２３年が９勝９敗、２４年は１０勝８敗、２５年が９勝９敗と奮闘してきたが、今季は苦しい戦い。西武戦も過去３年連続で勝ち越していたが、４年ぶりに負け越しが決まった。

２点を追う９回に２死から同点。代打・佐々木が四球を選ぶと、連続代打で起用されたモンテロが左翼席へ２ランを運んだ。これが球団通算９０００号のメモリアル弾。起死回生の一発が飛び出すと、直後にハーンが２死満塁を切り抜けたが、延長戦で敗れた。

４日の日本ハム戦（マツダ）は１２回の激闘に敗れ、翌５日のオリックス戦（同）も延長１２回引き分け。パ・リーグとの戦いは、試合内容も厳しい戦いが続いている。

先発の森は初回２死から４連打で３点を献上。５回１死二、三塁で降板した。５度目の登板も今季初白星はならず。救援した鈴木がピンチを切り抜けたが、７回に３番手の益田も２死走者なしから失点した。長谷川の死球と盗塁、ネビンの四球で一、二塁を招き、古賀悠に右前適時打。結果的に２死からの失点も響いた。