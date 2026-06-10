女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」が１０日、東京・有明の東京ガーデンシアターで行われた「ＡＳＩＡ ＣＵＬＴＵＲＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」に出演した。

この日は同じアソビシステム所属のＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ、ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ、ＭＯＲＥ ＳＴＡＲ、Ｆａｖ ｍｅ（ファボ ミー）が出演。同事務所勢では最後に登場したＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲは、ライブ冒頭からキラーチューンといえる「わたしの一番かわいいところ」をぶちかまし、イベント２日目終盤に差しかかった会場を一気に沸騰させた。

同曲で昨年末のＮＨＫ紅白歌合戦に出場した“出世頭”だけに、５組の中でもひときわ大きな歓声を浴びた。真中まなが「はちゃめちゃに盛り上がっていきましょーう！」と呼びかけると、人気曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」へ突入。早瀬ノエルの「最後まで盛り上がっていくぞー！」という叫びに導かれ、５曲目の「成長期なので。」で締めくくった。

同イベントは２０２５年の日韓国交正常化６０周年という節目を機に始動。今回が初開催となった。