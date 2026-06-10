◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人が２引き分けを挟んで６連勝。８戦負けなしで交流戦９勝３敗２分けとなり、阪神を抜いてセ・リーグ首位に浮上した。

先発の戸郷が９回１３５球で５安打完封勝利。９回２死一、二塁のピンチも村林を遊ゴロに抑えて試合を締めた。

試合後の橋上監督代行の主な一問一答は以下の通り。

―戸郷が完封

「見事でしたね。最後もチームで、点差ありましたけど外野前進させてみんなで何とか完封させようという守備隊形を取りましたしね。期待に応えてくれました」

―戸郷は苦しんだ時期もあったが

「ここ数試合本当に安定しているので、もう本人の中でも復活の手応えは十分感じているんじゃないかと思います」

―交流戦で先発投手を長い回投げさせている

「ＤＨがあるのもありますけど、状態も上がってきている、あとはずっと中継ぎに負担がかかっているというのも先発投手にはあったと思うのでね、そういう思いもあって球数が増えていると思いますね」

―戸郷は何が戻った

「細かいところは専門家じゃないので分かりませんけど、明らかに空振りを取れることが多くなりましたよね。ストレートも変化球も。僕が見ていて感じることですね」

―打線では浦田、松本の１、２番がいい働き

「本当にね、機動力も含めて。初回の１点もノーヒットの１点ですから。ああいうのも足が絡まないと難しいですから。いい形で機動力が使えてますのでね。まだまだシーズン長いですからどんどん積み重ねていければと思います」

―前日と同じ打順で臨んだ

「落ち着いた形で、流れもいいなと昨日も感じましたので、今日はよほどコンディション的に問題なければ同じメンバーでいこうかなという話はしてましたので」

―監督代行対決で勝利

「最初のメンバー表交換の時はね、塩川とは一緒にやっていましたので軽くあいさつはしましたけど、でも始まってしまえばそんなことは考えずにお互いにやったと思います」

―セ・リーグ首位に浮上

「まだ順位どうのこうのよりはまだ交流戦４試合残っていますので、そこをまずしっかりやりきるということ。いい形で交流戦終わってリーグ戦に戻って、目の前の１勝を１個ずつ積み重ねていくことは変わらないと思います」

―９勝３敗２分けで交流戦の勝ち越し決定、要因は

「いろんな要因があると思います。投手もしっかり投げてくれていますし、打者も交流戦に入ってから数字も上がってきていますし、状態も含めて。これもスコアラーも含めた対策とかが少しずつ形になってきたと思います」