フリーアナウンサー神田愛花（46）が、10日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」（水曜後9・00）に出演し、夫の「バナナマン」日村勇紀（54）との外食にまつわるエピソードを披露した。

「世界から見た日本ってどんな国？」がテーマ。番組には22カ国28人の女性が集まり、3日放送回に続いて熱い議論が交わされた。その中で飛び出したのは、日本人の食に対する興味の高さ。特に、人気店に行列を作る習慣には、多くの海外出身者から驚きの声が上がった。

並ぶかどうかは、日本人出演者の中でも意見が割れた。「Hey！Say！JUMP」山田涼介は「僕は30分でも並ばないですね。おなか空いてお店に行っているので、早く食べられるものが食べたい」と話した。

一方、神田は行列OK派。「この前、埼玉県のラーメン屋さんに行って2時間半、並びました」と話すと、スタジオから大きなどよめきが上がった。

待ち時間のつぶし方も明かした。「夫と行っているんですけど、しりとりをやったり、古畑任三郎クイズをやったり」。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也からは、「古畑任三郎クイズ」について問われた。神田は「“古畑さんのこの回のゲストを迎えたのは何話でしょう〜か？”みたいな」と返答。上田は本当に古畑任三郎クイズなんですね」と笑っていた。

日村は4月、体調不良を理由に休養中。神田はインスタグラムで「夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります 食べることが大好きな彼に、毎日おなかいっぱい食べさせてあげる 夫よ、頑張るからねー」とコメントしている。