◆プロボクシング▽ライトフライ級（４８・９キロ以下）８回戦 〇片岡雷斗（ＫＯ１回２分１３秒）スリヤ・プッタルクサ●（１０日、後楽園ホール）

アマ６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝が、１３３秒のＫＯ劇でプロ第２戦に快勝した。スリヤ・プッタルクサ（タイ）をワンツーからの左ボディーでキャンバスに沈める圧巻の勝利。「ジャブに反応していたのでボディーかなと思っていた。狙っていたコンビネーション」と満足げな表情を浮かべた。素早い身のこなしでパンチを外し、相手の打ち終わりにパンチを打ち込む。３月のデビュー戦は日本ランカーの大橋波月（湘南龍拳）と相手に６回ＴＫＯ勝ち。これで２連続のＫＯ勝利となった。

第１試合では弟の叶夢がプロデビュー。「気になってしょうがなかった」とスタンド最前列で弟の３回ＴＫＯ勝利を見届け、刺激を受け自らのリングに向かった。兄弟で同じジムで切磋琢磨しているが、そのお手本に世界王者の尚弥、拓真の井上兄弟がいる。「２人を見ていると練習からいい緊張感を持って高め合っている。自分たちも見習いたい」という。この日のリングシューズは尚弥から譲り受けたもので、試合に向けては「ＫＯするこつを授かった」と感謝した。弟から勝利のバトンを受けリングに上がった兄は「これからも兄弟で一緒に試合ができたらうれしい」と二人三脚で上を目指すことを誓った。

戦績は片岡が２勝（２ＫＯ）、プッタルサクは８勝（４ＫＯ）１０敗。