XinU、新曲「ECHOES & BEATS (feat. Jairo)」本日リリース＆MVショートバージョン公開。「新たな一歩を踏み出せた実感があります」
XinUが、配信シングル「ECHOES & BEATS」を本日リリースした。さらに、MVのショートバージョンをプレミア公開した。
本シングルは、ヒューマンビートボクサーのJohn-TとYAMORIによるヒューマンビートボックス世界チャンピオンのデュオ・Jairoをフィーチャリングに迎えている。Jairoのパフォーマンスに楽器を加えて構成されたメインとなる「ECHOES & BEATS (feat. Jairo)」、3人の声のみで構成された「ECHOES & BEATS (feat. Jairo) - Beatbox Session)」の2曲が収録されている。
“ここに音楽があるから、今を乗り越えられる”と刹那的な感情の動きを描き出した歌詞と、XinU初挑戦となる2ステップの都会的なビートが合わさり、クールでありながらエモーショナルなXinU独自のダンスミュージックになっているとのことだ。
ビートボックスバージョンは、ボイスの限界にチャレンジするをコンセプトに。Jairoの二人とXinUの声のみで作曲され、そのパフォーマンスを収録したワンカットの映像作品としてYouTubeで公開された。それに触発される形でXinUとプロデューサーのM-Swiftこと松下昇平が、さまざまな楽器を加えていき、セカンドバースを追加したメインバージョンに発展したという。
公開されたMVショートバージョンでは、XinUとJairo二組の声の重なりを視覚と聴覚で楽しめる仕上がりに。さらに追加撮影を加えたバージョンも今後公開されるとのことなので、楽しみにお待ちいただきたい。
なお本楽曲は、テレビ朝日系列「BREAK OUT」の6月度オープニングトラックにも選出された。
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◾️XinU コメント
3人の声だけで一曲丸ごと作り上げたこと、さらにワンカット映像パフォーマンスやシングルリリースに向けた制作のすべてが挑戦の連続であり、XinUとして新たな一歩を踏み出せた実感があります。
歌詞においても、自分にとって音楽とはどんな存在か、そして人と人が声を重ねることで生まれるグルーヴの力や、音楽・ライブが持つ本質的な魅力を改めて実感できた作品になりました。
シングルバージョンと3人の声のみのBeatbox Sessionと、どちらも聴いて、来月Zepp Shinjukuでみんなで盛り上がれたら最高です。
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また、6月13日にはXinU、Jairoが共演するライブ＜XinU feat. Jairo “Echoes & Beats” Live at Zepp Shinjuku＞が東京・Zepp Shinjukuで開催される。Jairoのステージから始まり、コラボレーションを経てXinUのステージへとシームレスにつながっていく構成になるとのこと。XinUステージにはAile The Shotaがゲスト出演し、2025年にリリースしたフィーチャリング楽曲「Timing」をバンドセットで初披露する。現在、チケット一般発売中だ。
◾️「ECHOES & BEATS (feat. Jairo)」
2026年6月10日（水）リリース
▼収録曲
1．ECHOES & BEATS (feat. Jairo)
2．ECHOES & BEATS (feat. Jairo) - Beatbox Session
▼タイアップ情報
テレビ朝日系全国放送「BREAK OUT」6月度オープニングトラック
https://break-out.jp/
◾️＜XinU feat. Jairo “Echoes & Beats” Live at Zepp Shinjuku＞
2026年6月13日（土）東京・Zepp Shinjuku
開場 17:00 / 開演 18:00
出演：XinU、Jairo、Aile The Shota
▼チケット
一般全自由立ち見 5,800円
※3歳以上有料、3歳未満入場不可
※お1人様1公演につき4枚まで申込み可能
※別途ドリンク代\600
チケット申し込みURL：https://l-tike.com/xinu/
関連リンク
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