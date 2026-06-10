「ちょいイメチェン」するならコレ♡【40・50代】が垢抜ける！「トレンドくびれヘア」

今のヘアスタイルに少し変化を加えて垢抜けを狙うなら、注目したいのがトレンドのくびれヘアです。トップをひし形に整えることで、顔まわりを華やかに見せながら首元のくびれによってメリハリのあるシルエットを楽しめます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代に似合う、トレンドのひし形 × くびれヘアをご紹介。

軽やかな肩レングスのレイヤースタイル

肩のラインのレイヤースタイルです。トップはふんわり膨らませてから毛先を内側へおさめることで、ひし形シルエットに。ベースは軽めに削ぎ、首元でグッとくびれを作ってから肩ラインで外ハネさせています。グレージュカラーの透明感と相まって、軽やかな印象です。

立体的なレイヤーミディ

肩の下で動きを楽しめる、レイヤーミディです。ベースは毛先をくるんと外ハネにし、トップの毛先は内側へワンカールさせて整えています。耳元の髪を少し膨らませることで、美しいひし形シルエットを実現。ベースのブラウンカラーにベージュのハイライトを入れることで、艶感と奥行きも添えられています。

エアリーな切りっぱなしレイヤーボブ

長めのパツっとボブをベースに、表面のみレイヤーを入れたスタイルです。ベースは外巻き、トップは内巻きへワンカールさせ、耳元にボリュームを出してエアリーなひし形に。くすみを加えたグレージュカラーの効果により、明るめでも上品な雰囲気に仕上がっています。

メリハリのあるプチウルフボブ

地毛風ブラウンで落ち着いた印象のプチウルフボブ。トップはナチュラルに内側へ流し、ベースはグッとくびれさせてから外ハネへ繋げています。毛先のプツっとした質感を残すことで、軽やかさの中にかっちり感もプラス。シルエットにしっかりとメリハリがついたことで、大人らしい洗練された雰囲気が漂います。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@altinaprivate_official様、@osm1019様、@yussy3様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。