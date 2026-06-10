敵地パイレーツ戦

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツに12-3で勝利した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は、4打数1安打2打点。第2打席に空振り三振を喫した後、パイレーツが猛烈な煽り動画をXに投稿したが、大敗を喫して裏目に出た形となった。

パイレーツの先発は昨季サイ・ヤング賞に輝いた剛腕ポール・スキーンズ。大谷は第1打席は二ゴロ、第2打席は空振り三振に倒れた。

パイレーツは大谷の三振後、「ポールがショウヘイを三振に斬ったことへの、このドジャースファンの少年のリアクションよ」としてXを更新。頭を抱え、悔しそうに口を結ぶ少年の動画を公開した。

猛烈に煽ったこの時点では、パイレーツが2-1とリード。だが、スキーンズ降板後の7回に大谷の適時二塁打や失策が出て一挙10失点。煽りは裏目に出た形となり、X上の米国ファンからも辛辣な声が上がった。

「そのあと何が起きたかな」

「そのまま見ていなよ。大丈夫だから」

「これ投稿するなんて球団として恥ずべきだ」

「現在の彼のリアクションを見せてくれよ」

「アップデートが必要だな」

大谷は10日（日本時間11日）の同カードで、先発登板が予定されている。



（THE ANSWER編集部）