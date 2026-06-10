アイドルグループ・FULIT BOXの琴川あみが9日、自身のインスタグラムに特徴的なデザインのパンツ姿を公開。反響を呼んでいる。



【写真】横は何もないような ズボンが特徴的すぎ！ お茶の水女子大卒のアイドル

琴川は「このズボン履いてるとよくどうなってるの!?って聞かれるけどこういう形のズボンで特にどうにもなってないです...‪‪笑」と記し、白いＴシャツ姿の写真をアップした。ただ、問題はパンツ。ウエスト部分がV字の状態になっている。どうなっているのか、どうやって履くのか、全く想像がつかない。



前はベルトのような紐がクロスしながらV字の状態になっているが、サイドの部分からは肌が露出。一見すると、どこで留めているのかすら分からない。琴川は「ウエストのゴムのところが2周分ある感じ!?かな!?」と説明し、「最近かわいい服あんまり着れてないから着て写真撮らなきゃーー！」と結んだ。



富山県出身の琴川はお茶の水女子大卒。FULIT BOXは琴川のほか、メンバーは立花ことり、苑田桃、神木彩花、坂井鈴奈、志田実生、花野井ひなの7人。2024年5月にデビューした。ファンからは「夢が詰まってるズボンです 笑」「Tシャツ姿も可愛過ぎる」といった声が届いていた。



（よろず～ニュース編集部）