しげの秀一『頭文字D』（講談社）の公式ライセンスグッズ「366日バースデーアクリルキーチェーン」が、6月1日から6月24日まで、タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラスにて開催される「CAMSHOP POP UP STORE」で販売される。

【写真】「366日バースデーアクリルキーチェーン」を見る

本商品は、1月1日から12月31日までの365日に、うるう年の2月29日を加えた全366種類をラインアップ。それぞれ異なる組み合わせのデザインで、自分の誕生日や大切な人の記念日など、特別な日付を選べる仕様となっている。『頭文字D』の人気キャラクターをデザインしたアクリルキーチェーンは、自分用のコレクションとしてだけでなく、誕生日プレゼントや記念日のギフトとしてもおすすめの商品として展開される。

素材には軽量で持ち運びやすいアクリルを採用。コンパクトなサイズながら、イラストの魅力を表現できる仕様となっている。キーリング部分にはワイヤータイプが採用されており、バッグや鍵などへ取り付けることができる。

製品サイズは全長約8.5cm（チェーン含む）、各パーツのサイズはMonthプレートが横幅3.8cm x 高さ4.4cm、Dayプレートが横幅2.6cm x 高さ2.3cm、チェーン直径が約3.5cmとなっている。なお店頭販売のほか、オンラインショップでも販売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）