縦読み漫画『カモフラージュ夫婦』が、森迫永依と前田公輝のW主演での実写ドラマ化が決定した。日本テレビ系全国ネット月曜プラチナイトにて7月6日より放送が開始される。

【画像】『カモフラージュ夫婦』原作

原作は、CLLENNが手がける女性向けコミックレーベル「コイパレ」から配信されている同名漫画で、原作を六葉雅、作画を上原ひびきが担当している。キャリアを捨てて寿退社した主人公・笹嶋愛子が、最愛の夫・誠一からの裏切りに会い偽りの夫婦関係の果てに、葛藤しながらも自らを見つめ直していく姿が描かれる。

今回、原作の縦読み漫画ならではのスピード感と実写だからこそ描ける繊細な心理描写・映像表現を融合させた“夫婦の再生物語”として映像化される。初回となる第1話は24時34分から25時04分まで、第2話以降は毎週月曜24時24分から24時54分の放送枠で放送される（全12話予定）。各話放送終了後は「TVer」「Hulu」などで見逃し配信も行われる。

主人公・笹嶋愛子を演じるのは森迫永依。「普通に幸せな結婚生活を送りたい」と願い専業主婦となるが、離婚後は自分の芯を持って行動していく女性像を体現する。夫・笹嶋誠一役を演じるのは前田公輝。表向きは優しく誠実だが家庭内では愛子を利用していた夫が、愛人の存在が発覚したのちに自らの行いを反省し、やり直そうとする姿に注目。

■コメント◇森迫永依（笹嶋愛子役）

・このドラマの企画を聞いた時、また原作・脚本を読んだ時の「感想」を教えてください。原作の漫画を以前から読んでいたので、実写化のお話を聞いた時はとても驚きました。同時に、その作品で主人公を演じさせていただけることが本当にうれしかったです。脚本を読ませていただく中で、それぞれの登場人物が抱える葛藤や悩み、そして成長していく姿に深く共感しました。多様な愛や家族の形が丁寧に描かれていて、多くの方の心に届く作品になるのではないかと感じました。

・主人公・笹嶋愛子役への想い、印象は？愛子はとても芯が強く、自分の信念をしっかりと持っている女性だと思います。困難な状況に直面しても前を向き続ける姿には、私自身も憧れを感じました。そんな愛子の強さだけでなく、迷いや葛藤も丁寧に表現しながら、視聴者の皆さまに愛していただける魅力的な人物として演じたいと思いました。

・この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。このドラマでは、多様な愛の形や家族の在り方を通して、人と人との絆を描いています。誰もが人生の中で悩みや迷いを抱える瞬間があると思います。そんな時に、この作品が少しでも誰かの背中を押したり、心に寄り添ったりする存在になれたらうれしいです。それぞれの登場人物の選択や生き方を、ぜひ見届けていただけたらと思います。

◇前田公輝（笹嶋誠一役）

・このドラマの企画を聞いた時、また原作・脚本を読んだ時の「感想」を教えてください。大庭プロデューサーや森迫さんをはじめ、ドラマ作りへの熱い愛を持ったキャスト・スタッフの皆さんと一緒に今作を作れること、とてもうれしく思っています。第1話の壮大な裏切りから始まる本作ですが、単なる善悪の判断だけではなく、人がどのように過去と向き合い、成長し、変わっていけるのかを描く人間ドラマだと感じました。「あの頃のあの人こそ、本当の姿だったのだろうか」「過去を背負いながら償い、呪縛から解き放たれて、心底生まれ変わることはできるのか」。単なる裏切りや勝ち負けの物語ではなく、人間の多面性や未熟さ、そしてそこから再起していく姿に強くひかれました。

・主人公・笹嶋誠一役への思い、印象は？本当に、どうしようもない男です（笑）。自分の弱さや愛人への執着によって何度も過ちを繰り返してしまっている人物なのですが、その中で彼なりに過去と向き合い、不器用ながら前に進もうともがいています。正直、共感できない部分が多いキャラクターですし、ここまで身勝手で不器用な男を演じさせていただく機会はこれまでありませんでしたが、彼の醜さも含めて、人間らしさ、その愛おしさまで感じていただけるよう、皆さんのお力もお借りしながら果敢に挑戦していきたいと思っています。

・この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。前半は驚くような真実や衝撃的な展開が続きますが、この作品はその先にある「人間の成長」や「再生」を描いた物語でもあります。人は環境や身近に関わる人、過去によって、気づかないうちに価値観が大きく変わってしまうことがあります。それでも自分らしさや見過ごしてしまっていた本当に大切な愛に、もう一度向き合うことはできるはずです。一度は壊れてしまった関係の中で、彼らがどんな選択をしていくのか、希望や勇気を感じていただきながら、“終わった夫婦の始め方”をぜひ最後まで見届けていただけたらうれしいです。

◇六葉雅（原作）

ドラマ化のお話を聞いた時は驚いて暫くは信じられませんでした。この様な機会を頂けたのも読者の皆様、漫画家の上原先生、関係者の皆様、たくさんの方の応援でドラマ化されたと思っております。この場をお借りして感謝を申し上げます。ドラマでしか味わえない臨場感を一人でも多くの人に見ていただけたら嬉しいです。

◇上原ひびき（作画）

「カモフラージュ夫婦」がドラマ化される事になりました。自分の人生でこんな事が起こるとは夢にも思っていなかったので、とてつもない喜びを噛み締めております。原作者の六葉先生をはじめ、読者の方々、編集部。ドラマ化でキャラを演じてくださる俳優の方々、スタッフの皆さま、いつも私を支えてくれる、夫と息子。全ての方に感謝感謝の毎日です。実写での愛子ちゃんと誠一さんの人生を最後まで見守っていただけますと幸いです。

◇大庭佑理（日本テレビ プロデューサー）

数多くの不倫ドラマが世に溢れる昨今。裏切りやドロドロとした愛憎劇の作品とは一線を画す、新たな夫婦の物語を届けるべく、この度六葉先生、上原先生のご尽力のもと、原作『カモフラージュ夫婦』を映像化してお届けします。主演を務めていただくのは、森迫永依さんと前田公輝さんです。森迫永依さんの儚なさと強さを秘めた確かな演技力と、前田公輝さんの多彩で惹き込まれる包容力あるお芝居が掛け合わさる、最高のキャスティングが実現し、この上ない贅沢な夫婦が誕生致しました。本作は“自分らしさ”を取り戻し前を向きたい愛子と、自分の行いを悔い謝りを乞いながら“自分を取り戻す”誠一。それぞれが“自分自身の再生”をしていく成長物語でもあります。２人が最終的にくだす決断に「こういう夫婦のカタチもある」という救いと、一歩を踏み出す勇気を感じていただけたら嬉しいです。ぜひご期待ください。

（文=リアルサウンド ブック編集部）