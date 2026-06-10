「共演してほしい芸能一家」ランキング！ 2位「柄本一家」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能一家に関するアンケートを実施しました。その中から、「共演してほしい芸能一家」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは柄本一家です。父・柄本明さん、長男・柄本佑さん、次男・柄本時生さんと、日本の映画・ドラマ界に欠かせない演技派がそろっています。単発のトーク番組等での共演はありますが、「本格的な劇映画や重厚なサスペンス作品で、親子・兄弟ががっつり芝居で火花を散らす姿を見てみたい」と切望する声が多く寄せられました。
▼回答者コメント
「親子での演劇談義をお聞きしてみたいと思うからです」（50代女性／静岡県）
「皆さん個性が爆発していて味のある演技をされる方ばかりなので、一つの作品に集結したら絶対に面白いことになりそうだと思うからです」（40代女性／香川県）
「ご家族だと知る前から、それぞれ魅力的で存在感の強い役者さんと認識していた。叶うことなら是非共演を見てみたい」（30代回答なし／京都府）
見事1位に輝いたのは木村一家でした。木村拓哉さんと工藤静香さんというレジェンド夫婦、そして世界を舞台に活躍するCocomiさん、Kōki,さんという豪華な顔ぶれです。これまでに映像作品やメディアで家族が一堂に会したことはなく、もし全員が揃い踏みを果たせば日本中で大センセーションが巻き起こることは間違いありません。
▼回答者コメント
「かなり見たみたい。普段どんな家庭なのか知りたい」（40代女性／大阪府）
「親子関係を見たいと思った。参考になるところがあれば真似したい」（30代女性／埼玉県）
「世代を問わず認知されているので、一番話題性があると考えたから」（20代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：柄本一家／59票
2位に選ばれたのは柄本一家です。父・柄本明さん、長男・柄本佑さん、次男・柄本時生さんと、日本の映画・ドラマ界に欠かせない演技派がそろっています。単発のトーク番組等での共演はありますが、「本格的な劇映画や重厚なサスペンス作品で、親子・兄弟ががっつり芝居で火花を散らす姿を見てみたい」と切望する声が多く寄せられました。
「親子での演劇談義をお聞きしてみたいと思うからです」（50代女性／静岡県）
「皆さん個性が爆発していて味のある演技をされる方ばかりなので、一つの作品に集結したら絶対に面白いことになりそうだと思うからです」（40代女性／香川県）
「ご家族だと知る前から、それぞれ魅力的で存在感の強い役者さんと認識していた。叶うことなら是非共演を見てみたい」（30代回答なし／京都府）
1位：木村一家／67票
見事1位に輝いたのは木村一家でした。木村拓哉さんと工藤静香さんというレジェンド夫婦、そして世界を舞台に活躍するCocomiさん、Kōki,さんという豪華な顔ぶれです。これまでに映像作品やメディアで家族が一堂に会したことはなく、もし全員が揃い踏みを果たせば日本中で大センセーションが巻き起こることは間違いありません。
▼回答者コメント
「かなり見たみたい。普段どんな家庭なのか知りたい」（40代女性／大阪府）
「親子関係を見たいと思った。参考になるところがあれば真似したい」（30代女性／埼玉県）
「世代を問わず認知されているので、一番話題性があると考えたから」（20代男性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)