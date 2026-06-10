「美男美女一家過ぎる」藤岡弘、子どもたちとのモデルショット公開！「あまりにも圧倒的な美貌遺伝子」
俳優の藤岡弘、さんは6月10日、自身のInstagramを更新。子どもたちと撮影したモデルショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】藤岡弘、＆美男美女な子どもたちのモデルショット
ファンからは「美男美女一家過ぎる」「美人とイケメン家系ですね」「あまりにも圧倒的な美貌遺伝子」「羨ましくなるほど素敵な家族写真」「みんな美しくて、仲良しで、幸せいっぱい」「家族全員デニムとても似合っていて芸術的です」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】藤岡弘、＆美男美女な子どもたちのモデルショット
「羨ましくなるほど素敵な家族写真」弘、さんは「今回、ファミリー揃っての初めてのデニム姿での撮影」とつづり、3枚の写真を投稿。弘、さんをはじめ、長女で俳優の天翔愛さん、長男で俳優の藤岡真威人さん、次女で俳優の天翔天音さん、三女で俳優の藤岡舞衣さんが勢ぞろいしています。美男美女という言葉がぴったりな家族で、仲も良さそうなのがすてきです。
撮影中の様子を動画で公開弘、さんらは、美容業界向けフリーマガジン『ampule magazine Vol.16』の表紙を担当。同誌の公式Instagramアカウントでは、撮影中の様子を収めた動画を公開しています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)