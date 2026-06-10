「年齢不詳」真木よう子、“オン眉”の前髪を公開！ 「可愛すぎるぅぅううう」「それはそれであり！」
俳優の真木よう子さんは6月9日、自身のInstagramを更新。切り過ぎた前髪を公開するも、ファンからは絶賛の声が寄せられています。
【写真】“オン眉”の真木よう子
ファンからは「可愛すぎるぅぅううううう」「全く問題ないです」「それはそれであり！」「それどころか似合いすぎてます」「柔らかい雰囲気で本当にかわいい」「年齢不詳」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】“オン眉”の真木よう子
「それどころか似合いすぎてます」真木さんは「毎回前髪を切りすぎる」とつづり、1枚のセルフィーを投稿。前髪が“オン眉”の長さになっていることが分かります。本人は不覚といった様子ですが、若々しい雰囲気でとてもかわいらしいです。
ファンからは「可愛すぎるぅぅううううう」「全く問題ないです」「それはそれであり！」「それどころか似合いすぎてます」「柔らかい雰囲気で本当にかわいい」「年齢不詳」などの声が寄せられました。
「若い女の子かと思ったら真木さんでした」5月14日の投稿でも、セルフィーを公開していた真木さん。頬づえをしたり、、ほほ笑んだりする自然体なショットばかりで、プライベート感があります。ファンからは「若い女の子かと思ったら真木さんでした」「やはり美人だねー」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)