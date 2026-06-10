お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（55）が、10日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」（水曜後9・00）に出演し、食事ロケにまつわる裏話を披露した。

「世界から見た日本ってどんな国？」がテーマ。番組には22カ国28人の女性が集まり、3日放送回に続いて熱い議論が交わされた。その中で飛び出したのは、日本人の食に対する興味の高さ。ホルモンなど、肉を隅々まで食べたり、焼肉店などで部位別に肉を出す習慣がない国もあるという。

また、「テレビとかを見ていると、時間帯問わず、いつも何かしら食事の番組をやっているという意見もあった。すると大久保は、「『ヒルナンデス！』のロケなんか、朝から晩まで、食べてロケバスに乗って、食べてロケバスに乗って…20カ所くらい行きますからね」と告白。スタジオからどよめきが起きた。

大久保は「文句ですよ？今、これ」とぶっちゃけ、今度は笑いが起きた。

逆に「海外でそういうグルメリポートをしている料理番組とかって…」と疑問を口に。ペルー人のサユリさんは「週1くらい」と答えていた。