元テレビ東京アナウンサーの森香澄が、インスタグラムに衝撃ショットを投稿。ファンを動揺させている。

【写真】「お尻プリン」森香澄が披露した衝撃ヒップショット

投稿があったのは、6月9日。森は淡いピンク色のコルセットを身につけ、椅子の上で膝立ちした姿で正面へと振り向いている。透明感のある素肌と、“プリン”とはみ出てしまった美しいお尻……端正なヒップラインは、もはやセクシーさを超えて神々しいとまで感じられるものだ。

森香澄ファンも動揺

全体的に落ち着いたピンクの色合いの写真で、なぜか彼女の腕に抱えられた黒猫がアクセントになっている。

「普段のインスタには、その日のファッションや旅先でのオシャレなオフショットなどをあげている森さんですが、この日の投稿はいつになく大胆なものでした。『PEACH JOHN Beauty』とのコラボ商品が発売されたとのことで、その撮影中のカットだったようです」（芸能ライター）

コメント欄にはバスト用クリームとヒップ用クリームの発売報告とともに、《毎日に小さなときめきを添える、幸福感あふれる香りです》と書き添えられており、しかも“数量限定”。ファンならずとも、気になってしまう女性は多いだろう。

愛らしいルックスや計算し尽くされた仕草から、“令和のあざと女王”とも称される森。“あざとさ”について語り合う人気番組『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日）などにも出演し、独自の恋愛テクニックを披露してきた。

「フリーに転身した直後に比べると最近は少し大人しい印象がありましたが、そのあざとさはしっかり健在だったようです。森さんは今年の4月からPEACH JOHNのミューズに就任していますが、まさに適任だったのではないでしょうか」（前出・芸能ライター）

PEACH JOHNのミューズに就任後の第1弾では、ブルーピンクの夏ランジェリーをセクシーかつ爽やかに着こなしている。今回紹介したのはPEACH JOHNと森の初コラボ商品ということで、気合いが入っているのだろう。

森の衝撃ショットにファンは即座に反応しており、「香澄ちゃん、めっちゃ可愛くて綺麗でヤバい！」「お尻プリンですね」「猫とケツ……」「香澄さんも黒猫ちゃんもいい」「さすが、度胸が据わってて素敵」と、動揺しつつも歓喜の声が集まっている。

森の抜け目ない“あざとさ”には賛否両論あり、ときにはネットで叩かれたこともあった。しかし、世間の批判に動じることなく堂々と自分の進みたい道へと進む彼女は、今まで以上にパワーアップしているようだ。今後は、さらにまぶしい存在になっていくのかも！