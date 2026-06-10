「梅雨」に入り、雨の日が続きますが、雨でも楽しめる観光地として、いま「熱海」が人気になっているようです。この時期“観光業は閑散期”ですが、自治体による“旅行割り”など、お得に旅ができる時期でもあります。

【写真でみる】自治体の“旅行割り”全国マップ

祝日なし・梅雨の閑散期の今、お得に泊まれる“旅行割り”

山形純菜キャスター：

きょうは梅雨シーズンの旅行についてみていきます。



この時期、梅雨で雨が多くなります。そして6月には祝日がありません。さらに夏休み前ということで、観光業は閑散期となっています。





ただ、航空・旅行アナリストの鳥海高太朗さんによると、「閑散期の今、お得に泊まれるチャンス」ということなんです。

調べてみると、一部の自治体では“旅行割り”というのが行われていました。



【自治体の“旅行割り”】

▼岩手

「おでんせ！いわて旅割キャンペーン」



▼千葉・鴨川市

「Let’s enjoy KAMOGAWA」



▼福井

「いいとこ、堀だくさん。」



▼島根・山口

「ぐるっと島根、ふらっと荻へ」



▼佐賀

「もっと佐賀旅キャンペーン」

例えば、「福井県」や「千葉県・鴨川市」に聞くと、「夏休み前にお客さんを呼びたい」ということで、いま“旅行割り”を実施しているということでした。

「まだバレてない」のに大人気？秋田のお得な“自治体割り”

山形キャスター：

梅雨だからこそ、お得なキャンペーンについてみていきます。



まずは“自治体割り”についてです。



秋田では、「宿泊代 1人最大1万2000円引き」。その名も…



▼「まだバレてない秋田県。得旅キャンペーン」

宿泊プラン3万円以上で、最大1万2000円の割引になるということです。対象の宿泊施設を指定のサイトから予約することで、このキャンペーンを受けることができます。



バレてないのかと言うと、結構バレているそうで、担当者によると「当初の予算に達するため予算を追加した」ということで、それくらい人気になっているということです。



例えば、「新玉川温泉（1泊2食付き）は、1人1万9950円が「7000円引き」で、1万2950円で泊まることができます。



実際にこのキャンペーンが始まると、予約件数は2025年に比べて1割増えており、早くも効果が出ているということです。



秋田県の担当者に「雨が降ったらオススメの場所」を聞きました。



▼雲昌寺のあじさい（秋田・男鹿市）

（※観覧は6月13日から）

2000株以上あるそうですが、その特徴は「青一色のあじさい」が楽しめるということです。副住職が1株から2000株以上に株分けして増やし、絨毯のように一面に咲き誇るそうです。

雨が降ったら“全額返金” その条件は？

山形キャスター：

続いては、お得な宿泊施設です。



山梨県では「雨なら全額返金になる？」。どんな条件があるのでしょうか？



▼PICA富士吉田（山梨・富士吉田市）

こちらのキャンプ場では、「コテージの宿泊 1泊素泊まり」と「富士急ハイランド ワンデイパス（おとな 6000円〜）」がセットになった宿泊プランが用意されています。料金は、1人9700円〜4万2000円。



6月5日から始まっているのが、連続して1時間0.5ミリ以上の雨が降るとキャッシュバックされる「PICA 雨降り HAPPY保証」というプランです。



【“全額返金”の条件】

▼宿泊日：午後3時〜午後9時

▼翌日：午前8時〜午前11時

この間に、雨が連続して1時間0.5ミリ以上降れば全額返金されるということです。また、どちらか1日でも連続して1時間0.5ミリ以上降れば、50%返金されます。



「雨の日」はキャンセルが多いため、このようなプランを実施しているということです。



実際に“全額返金”された人数は、今のところ「0人」ということです。

降水確率の分だけお得に！“驚き”クーポン

山形キャスター：

旅行は行かなくても近場でお得な場所もあります。



横浜では、食事代にその日の降水確率を掛けた分のクーポンがもらえるというイベントが行われております。



▼BACK YARDーBrooklyn Park Yokohama（神奈川・横浜市）



こちらの横浜市にある屋外バーベキュー施設では、2日前までの予約で、食事代に当日の降水確率分を掛けた、「次回に使えるクーポン」がもらえます。



例えば、6月8日に7人で利用した方は、食事代が「2万9775円」でしたが、その日の降水確率が「30%」だったので、「次回8932円分のクーポン」がもらえました。

つまり降水確率が高い日を狙えば、よりお得なクーポンをもらえるということになります。



今後の横浜市の降水確率を調べてみると、6月15日の降水確率は「70％」と予想されています。

この日に2人で利用すると、スタンダードプランだと「8400円（2人）」ですが、70%オフで「5880円分のクーポン」がもらえるかもしれません。