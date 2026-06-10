「実は私も詐欺に遭って……」投資詐欺漫画が被害者の自己否定を少しでも減らしてくれたら【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「詐欺師」と聞けば、いかにも怪しげな風貌を想像する人もいるだろう。コミックエッセイ『100万円、預けた先は詐欺でした？ 〜風の時代とお金の話〜』（大久保ヒロミ/電書バト）で描かれる投資詐欺（師）の実態は、そんな想像とはかけ離れていた。
「あなたの仕事のためになる」優しい言葉で近づいてきたのは、10年以上も信頼していた心理カウンセラーだった。『人は見た目が100パーセント』で知られる著者・大久保ヒロミさんは、そのカウンセラーに言われるがまま投資を始めることに。しかし、どこかおかしい！ 「普通の良い人たち」が人の心と財産を蝕んでいく様子からは、独特のリアルな空気を感じられる。
※『100万円、預けた先は詐欺でした？ 〜風の時代とお金の話〜』のエピソードに基づいてインタビューを行っています。詐欺被害に遭った場合は適切な機関へ速やかに相談してください。
――ご自身の当時の投資活動を振り返ってみていかがですか？
大久保ヒロミさん（以下、大久保）：当時の私は、仮想通貨の「か」の字も知らない中で、マイナーコインに飛びついた。その道のプロじゃない限りは、余計なところに突っ込んで、何かをしようとしないように、と今は思いますね。
――詐欺被害を通して、お金の使い方で変化したことは？
大久保：老後のために、資産形成の仕組みを考えて、進めてみるようになりました！
――本作の連載中に印象的だった出来事はなんでしょうか。
大久保：連載していた雑誌の読者さんや、自分の知り合いからもカミングアウトがありました。意外とみんな経験しているけど、自己開示は難しいですよね。
多分「実は自分も……」と共有することで、自分を責める気持ちが少しだけ和らぐのかもしれません。読んだ人の気持ちが楽になり、自己否定が減るきっかけになれば良いなと思います。
――大久保先生の次作のテーマや、今後の目標について教えてください！
大久保：2026年1月から『BE・LOVE』（講談社）で『もしもアイツの前世が虫だったら』という連載が始まりました。人間の前世が動物だったら？という話です。詐欺師の前世って何でしょうね（笑）。きれいごとかもしれませんが、自分と違う人間とわかり合えたら、という話です。
『100万円、預けた先は詐欺でした？ 〜風の時代とお金の話〜』のようなエッセイは久々だったから、面白かったですね！ まだ何の予定もないですが、自分の過去には色々あったので、描ける先があればまたエッセイ漫画もやりたいと思っています。
取材・文＝松本温美