可愛い水着の定番♡【超ときめき♡宣伝部・坂井仁香】が着こなす「ワンピース水着」4選

海にプール…水着が大活躍する季節だけど、やっぱり露出には抵抗が……。そこで今回は、超ときめき♡宣伝部・坂井仁香さんとともに、おしりまわりもカバーできる「ワンピース水着」をご紹介します。布面積が広くて、抵抗感なく可愛さをゲットできるから、この夏頼れること間違いナシ♡

ワンピース水着 抵抗感なく可愛さを即ゲット♡ 水着とはいえ、やっぱり露出には抵抗が……そんなコにはワンピース水着がおすすめ♡ 布面積が広くて、かつおしりまわりもカバーできるから、頼れること間違いなし！

Cordinate シアー素材で儚げな甘々ガーリー仕様に 白ベースのビキニが透ける、チュールワンピで色気と可愛さを共存。フリルやレースがあしらわれることで、女のコらしい雰囲気を即ゲットできる。 ワンピースとビキニのセット 23,980円／SNIDEL ヘアピン／スタイリスト私物

Item 【San-ai Resort】Aラインワンピース水着 アンダーバストからフレアーが広がることで、脚長効果も。 Aラインワンピース水着 22,000円／San-ai Resort

Item 【AnZie】フリルワンピース水着 お目立ちなさわやかブルーにフリルの甘さでオトナ可愛い仕様。 フリルワンピース水着 15,180円／AnZie

Item 【Mili affinity】バッククロスリボンスイムウエア 飾りけのないボーダーがヘルシーな印象に。 バッククロスリボンスイムウエア 8,360円／Mili affinity

INFORMATION SINGLE『どりーむじゃんぼ！』 2026年5月20日(水)発売 5人体制で初楽曲となる『どりーむじゃんぼ！』を収録。明るくポップな表題曲はTV番組で披露されすぐに話題に♡ 通常盤 3,600円／エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ PROFILE 坂井仁香 さかい・ひとか●2001年7月25日生まれ、神奈川県出身。2012年にデビュー後、2015年より超ときめき♡宣伝部のメンバーとして活動中。メンバーカラーは超♡ときめきレッド。 撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／永樂結菜（Lila）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海