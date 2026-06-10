可愛い水着の定番♡【超ときめき♡宣伝部・坂井仁香】が着こなす「ワンピース水着」4選

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海にプール…水着が大活躍する季節だけど、やっぱり露出には抵抗が……。そこで今回は、超ときめき♡宣伝部・坂井仁香さんとともに、おしりまわりもカバーできる「ワンピース水着」をご紹介します。布面積が広くて、抵抗感なく可愛さをゲットできるから、この夏頼れること間違いナシ♡

ワンピース水着

抵抗感なく可愛さを即ゲット♡

水着とはいえ、やっぱり露出には抵抗が……そんなコにはワンピース水着がおすすめ♡ 布面積が広くて、かつおしりまわりもカバーできるから、頼れること間違いなし！

Cordinate シアー素材で儚げな甘々ガーリー仕様に

白ベースのビキニが透ける、チュールワンピで色気と可愛さを共存。フリルやレースがあしらわれることで、女のコらしい雰囲気を即ゲットできる。

ワンピースとビキニのセット 23,980円／SNIDEL ヘアピン／スタイリスト私物

Item 【San-ai Resort】Aラインワンピース水着

アンダーバストからフレアーが広がることで、脚長効果も。

Aラインワンピース水着 22,000円／San-ai Resort

Item 【AnZie】フリルワンピース水着

お目立ちなさわやかブルーにフリルの甘さでオトナ可愛い仕様。

フリルワンピース水着 15,180円／AnZie

Item 【Mili affinity】バッククロスリボンスイムウエア

飾りけのないボーダーがヘルシーな印象に。

バッククロスリボンスイムウエア 8,360円／Mili affinity

INFORMATION

SINGLE『どりーむじゃんぼ！』

2026年5月20日(水)発売

5人体制で初楽曲となる『どりーむじゃんぼ！』を収録。明るくポップな表題曲はTV番組で披露されすぐに話題に♡

通常盤 3,600円／エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ
PROFILE

坂井仁香

さかい・ひとか●2001年7月25日生まれ、神奈川県出身。2012年にデビュー後、2015年より超ときめき♡宣伝部のメンバーとして活動中。メンバーカラーは超♡ときめきレッド。

撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／永樂結菜（Lila）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

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