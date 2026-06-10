可愛い水着の定番♡【超ときめき♡宣伝部・坂井仁香】が着こなす「ワンピース水着」4選
海にプール…水着が大活躍する季節だけど、やっぱり露出には抵抗が……。そこで今回は、超ときめき♡宣伝部・坂井仁香さんとともに、おしりまわりもカバーできる「ワンピース水着」をご紹介します。布面積が広くて、抵抗感なく可愛さをゲットできるから、この夏頼れること間違いナシ♡
ワンピース水着
抵抗感なく可愛さを即ゲット♡
水着とはいえ、やっぱり露出には抵抗が……そんなコにはワンピース水着がおすすめ♡ 布面積が広くて、かつおしりまわりもカバーできるから、頼れること間違いなし！
Cordinate シアー素材で儚げな甘々ガーリー仕様に
白ベースのビキニが透ける、チュールワンピで色気と可愛さを共存。フリルやレースがあしらわれることで、女のコらしい雰囲気を即ゲットできる。
Item 【San-ai Resort】Aラインワンピース水着
アンダーバストからフレアーが広がることで、脚長効果も。
Item 【AnZie】フリルワンピース水着
お目立ちなさわやかブルーにフリルの甘さでオトナ可愛い仕様。
Item 【Mili affinity】バッククロスリボンスイムウエア
飾りけのないボーダーがヘルシーな印象に。
INFORMATION
SINGLE『どりーむじゃんぼ！』
2026年5月20日(水)発売
5人体制で初楽曲となる『どりーむじゃんぼ！』を収録。明るくポップな表題曲はTV番組で披露されすぐに話題に♡
PROFILE
坂井仁香
さかい・ひとか●2001年7月25日生まれ、神奈川県出身。2012年にデビュー後、2015年より超ときめき♡宣伝部のメンバーとして活動中。メンバーカラーは超♡ときめきレッド。
撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／永樂結菜（Lila）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海