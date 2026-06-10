◇プロ野球 セ・パ交流戦 オリックス8-4ヤクルト(10日、京セラドーム)

ヤクルトがオリックスに4-8で敗れ、6連敗となりました。

ヤクルト先発の高橋奎二投手は初回、1アウトから連打と四球で満塁のピンチを背負うと、センターへの犠牲フライで先制点を奪われます。

さらに5回、先頭からヒットと四球でランナーを許すと、その後連続三振で2アウトとしますが山中稜真選手に1点タイムリーを浴び失点、ここでマウンドを降ります。なおも続くピンチで荘司宏太投手が登板するも、四球で2アウト満塁とすると、立て続けに4連打を浴びこの回だけで7点を許しました。

それでも0-8で迎えた6回には先頭の内山壮真選手が内野安打で出塁すると、続くモンテル選手のタイムリーツーベースで1点を返します。2アウト3塁の場面では増田珠選手がライトへタイムリーを放ち、この回2点を返しました。

9回にも2点を返しますが追いつくことはできず、4-8で6連敗となりました。

これでヤクルトは交流戦4勝9敗1分けとなり、あと4試合を残して交流戦の負け越しが決まりました。