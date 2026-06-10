今年3月、三重県の新名神高速道路で起きた子ども3人を含む6人が死亡する多重事故で、10日、元運転手の女の初公判が開かれました。検察側は、女が事故当時、「TikTokの料理動画を見ていた」と指摘しました。

◇

事故で亡くなった家族、松本幸司さん（45）、妻の恵梨子さん（42）、長女の莉桜さん（11）、長男の壮眞さん（8）、二女の彩那さん（5）は家族旅行で車を走らせていた道中のことでした。

3月の3連休初日に、新名神高速道路で多重事故が起きました。トンネルの出口付近で渋滞していた車の列に、大型トラックが追突し、車は炎上しました。

松本さん一家の他、別の車を運転していた高峰啓三さんも亡くなっています。地元に帰省する最中でした。

■か細い声で起訴内容を認める

大型トラックを運転していたのは、水谷水都代被告（54）です。

水谷被告

「スマートフォンを見ていた」

いわゆる“ながらスマホ”によって事故が起きたとして、過失運転致死の罪に問われています。

記者

「新名神事故で亡くなった6人の遺族が傍聴のため、裁判所へ入ります」

遺族が見つめる中、法廷に姿を見せた水谷被告は、薄い茶色い服にマスク姿で、遺族が座る傍聴席に、一礼しました。

裁判官

「名前は？」

水谷被告

「水谷水都代です」

裁判官

「起訴状に間違いはありますか」

水谷被告

「ありません」

ほとんど聞き取れないようなか細い声で、起訴内容を認めました。

■“ながらスマホ”具体的な状況指摘

検察側

「水谷被告は“ながらスマホ”が危険なのは知っていた」

事故の原因とみられる“ながら運転”について、検察側は、事故当時の具体的な状況を指摘しました。

検察側

「スマートフォンをスマホホルダーに設置した状態で、TikTokで料理動画を見ていた。その動画をスクリーンショットした」

検察側は、水谷被告は運転の際、運転席のダッシュボードにスマホを設置し、TikTokの動画を流しながら運転していたと指摘しました。事故当時は、料理動画を流しながら運転していたといいます。

■“車に気づいたのは9.4mほど手前”

さらに、事故が起きるおよそ1キロ手前からは、料理動画の画面を、手を使ってスクリーンショットしましたが、よいものが撮れなかったのか、もう一度撮影しようとしたといいます。

運転中に、TikTokを見ながら、画面をスクリーンショットし、時間にしておよそ13秒間、脇見運転をしていたと指摘しました。

さらにこの時、制限速度50キロの道路を、およそ82キロで走行していたといい、渋滞している車に気づいたのはわずか9.4メートルほど手前でした。ブレーキをかけたものの間に合わず、事故は起きたと指摘しました。

■高峰さんの遺族「怒り、憤りしか…」

弁護側は、過失運転致死罪について、「争わない」姿勢を示しています。

松本さん一家の弁護士

「（松本さん遺族は）被告人の真摯（しんし）な謝罪の気持ちは一切伝わってこなかったと」

高峰さんの弁護士

「（高峰さん遺族も）謝罪の気持ちを持っていたと到底感じられないと」

裁判を傍聴した、高峰さんの遺族は…

高峰さんの遺族

「高峰啓三は、私たちにとって、とても大切なかけがえのない夫であり、父でした。啓三は長年にわたり、地元で女子小学生にバレーボールの指導を行っており、3連休もその指導や練習試合を行う予定でした。啓三や私たちにとっては、ごく普通の3連休となるはずでしたが、被告人の無責任な運転のために全て壊されてしまいました。被告人に対する裁判を傍聴し、全く前方を見ていなかったということが明らかになりました。およそ大型トラックのプロドライバーが行う運転とは思えない無責任極まりないものだと感じています。被告人に対しては怒り、憤りしか感じません。自動車を使った『殺人』であると強く感じています」

■松本さん一家遺族「法改正含めた検討を」

松本さん一家の遺族は…

松本さん一家の遺族

「今回の事件は、運転中にふと携帯を見てしまったという『ながら運転』によって偶然発生してしまった事故ではありません。携帯凝視が常態化したがために起こった必然的な事故であり、6人の命を奪った『殺人事件』です。この事故をきっかけとして、運転中の携帯使用に関する厳罰化等の法改正も含めた検討をしていただきたいと考えております。社会が何も変わらなければ、6人の命が無駄になりかねません」

次の裁判では、被告人質問などが行われる予定です。