STACCATOから新ジェリーシューズライン「J.」誕生！夏のおしゃれを軽やかに

シューズブランドSTACCATO（スタッカート）から、“大人が履きたいジェリーシューズ”をコンセプトにした新ライン『J.（ジェイ）』がデビュー。軽やかで自由なRESORT COLLECTIONとして、洗練されたデザインとカスタマイズの楽しさを兼ね備えたアイテムが登場します。2026年6月17日（水）よりPOP UP STOREや公式オンラインストアで発売開始。夏の足元を彩る新しいスタイルに注目です♡

大人のための新ジェリーシューズライン

『J.』は、ジェリーシューズならではの軽やかさに、大人の女性が日常に取り入れやすい上品なデザインをプラスした新コレクションです。

自分らしさを表現できるチャームピンを組み合わせることで、足元のおしゃれを自由に楽しめるのも魅力。リゾートシーンはもちろん、デイリーコーデにもなじむデザインが揃っています。

また、発売に合わせて新宿伊勢丹店、銀座三越店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、阪急うめだ本店でPOP UP STOREを開催。実際に手に取ってお気に入りの一足を選べます。

さらに、税込8,000円以上購入すると『J.』オリジナルメッシュトートバッグをプレゼント。カラーはGRY、WHT、BLKの全3色で、先着順となります。

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豊富なラインアップをチェック



Juicy フラットシューズ



価格：8,910円

カラー：CLR、BLK、P.GLD、SLV、RED（サイズ：23.0～25.0cm）

Marina メリージェーンフラットミュール



価格：9,460円

カラー：WHT、BLK（サイズ：23.0～25.0cm）

Sunny メリージェーンフラットシューズ



価格：9,900円

カラー：BLK、GRN（サイズ：23.0～25.0cm）

Ocean メリージェーンフラットシューズ



価格：11,900円

カラー：BLK、GRN、S.PNK（サイズ：23.0～25.0cm）

Gurkha グルカフラットサンダル



価格：11,900円

カラー：BLK（サイズ：23.0～25.0cm）

Elsa メリージェーンフラットシューズ



価格：12,980円

カラー：S.PNK、WHT（サイズ：23.0～25.0cm）

Lily フラットシューズ



価格：12,980円

カラー：S.PNK、WHT（サイズ：23.0～25.0cm）

Helen フラットシューズ



価格：12,980円

カラー：BLK、WHT（サイズ：23.0～25.0cm）

また、カスタマイズを楽しめる各種チャームピン（大・小サイズあり）は550円～1,980円で展開。お気に入りの組み合わせで、自分だけの一足を完成させることができます♪

自分らしい足元で夏を楽しもう

『J.』は、履き心地の軽やかさだけでなく、自由なアレンジで個性を表現できる新感覚のジェリーシューズコレクション。

リゾートスタイルはもちろん、普段のコーディネートにも取り入れやすく、この夏のワードローブで活躍してくれそうです。

お気に入りのチャームを組み合わせながら、自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♡足元から始まる新しいおしゃれにぜひ注目してみてください。