小学館「サンデーうぇぶり」が10周年を迎えた。これを記念して、リアルイベント「サンデーうぇぶり10周年記念イベント ～サンデー・サンデー～」「サンデー文化祭 2026」の開催が決定した。

【画像】フリーレンとヒンメルがペアスケート……？ 「サンデー文化祭 2026」キービジュアル

「サンデーうぇぶり」は、「週刊少年サンデー」「ゲッサン」「サンデーGX」の3誌が運営する漫画アプリ。記念イベント「サンデー・サンデー」は「感動を、衝撃を。これからもあなたと、毎日。」をテーマに、7月10日・11日の2日間、東京・サナギ新宿イベントスペースにて開催される。

参加条件はサンデーうぇぶりアプリの画面を提示するのみ。入場特典として、サンデーアイス「フロリダサンデー（ブルーベリーorマンゴー）」が無料配布される。※予定数がなくなり次第終了。

7月10日の午前10時からは、NON STYLEの井上裕介、マユリカの阪本匠伍・中谷祐太、紅しょうがの熊元プロレス・稲田美紀ら“漫画好き芸人”が登壇するイベントも実施。紅しょうがの人気YouTube企画「タンクトップキッチン」とのコラボレーションも予定されている。

あわせて、2019年から続く「サンデー文化祭」も、9月23日に東京・神保町で開催されることが発表された。今年もフリー入場で参加できる。公開されたキービジュアルは『名探偵コナン』（青山剛昌）と『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人／作画：アベツカサ）の描き下ろし。今年のテーマ「部活動」にあわせ、「フリーレン×フィギュアスケート部」「工藤新一×バスケ部」のイラストが描かれている。イラストはグッズ化され、発売される予定。

「サンデー文化祭 2026」は、青山剛昌が登壇予定の「『名探偵コナン』ステージ」、新鋭作家による「座談会ステージ」、少年サンデー連載作家のサイングッズなどが当たる「お宝争奪ステージ」といったイベントステージも実施される。展示は小学館本社ビル／小学館センタービル、ステージは一ツ橋ホール（日本教育会館）、グッズ販売は三省堂書店 神田神保町本店にて行われる。

各種詳細は、公式Xや特設サイトにて順次更新予定。

（文=リアルサウンド ブック編集部）