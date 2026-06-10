今年４月、山形市で車のトラブルを装い面識のない女性からカネやテレフォンカードをだまし取ったとして、４７歳の女が逮捕されました。

【写真を見る】また？！先月2度逮捕された47歳女を詐欺の疑いで逮捕...車の故障装い他人の善意につけ込む手口「10円でも50円でもいいから貸してほしい」などとウソ テレフォンカードだましとる（山形）

女は、コインパーキングで車の中にいた女性に声をかけ、女性の車に乗ったということです。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、寒河江市寒河江に住む、職業不詳の４７歳の女です。

警察によりますと、女は今年４月下旬ごろ、山形市で、大江町に住む面識のない３０代の女性に対し、「車が故障してしまいレッカーされてしまった」「１０円でも５０円でもいいから貸してほしい」などとウソを言い、現金１１００円とテレフォンカード１枚をだましとった疑いが持たれています。

女は、山形市のコインパーキングで車の運転席に乗っていた女性に声をかけ、女性の車に乗りました。

その後、女は車を移動させるよう女性に促し、山形市内の別の場所で車から降りたということです。

■先月２度逮捕...

女は車のトラブルを装ってカネをだまし取ったとして、先月２度逮捕されていて、警察が捜査を進める中で、今回の犯行にも関与していた疑いがあるとして逮捕されました。

警察は、女がカネやテレフォンカードをどのタイミングでだましとったかについて、明らかにしていません。

また、捜査に支障があるとして、女の認否を明らかにしていません。

警察は女の犯行動機などについて、調べを進めています。