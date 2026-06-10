大原ゆい子の氏名・音声を無断使用した動画に警告 公式声明！ワンコーラス音源を元に生成AIで無断フルコーラス化か
シンガーソングライター・大原ゆい子のスタッフ公式Xは10日、YouTubeなどの動画共有サイトにて、大原が作詞・作曲・歌唱を担当している曲の音源を元に、生成AIなどの技術を用いて無断でフルコーラス化されたと思われる動画を確認したと報告。動画内には大原の氏名もクレジットされていることから、「本人が歌唱・制作に関与した事実は一切ございません」と視聴やSNSでの拡散について注意喚起した。
【画像】生成AIの被害…大原ゆい子の氏名・音声を無断使用した動画への警告文
スタッフの公式Ｘでは「大原ゆい子の氏名・音声を無断使用した生成AI動画・音楽に関するご注意」とし、「現在、YouTube等の動画共有サイトにおいて、大原ゆい子が作詞・作曲・歌唱を担当している、TVアニメ『無職転生III〜異世界行ったら本気だす〜』オープニングテーマのワンコーラス音源を元に、生成AI等の技術を用いて無断でフルコーラス化されたと思われる動画がアップロードされている事象を確認しております」と説明。
「該当の動画には大原ゆい子の氏名がクレジットされておりますが、大原ゆい子本人が歌唱・制作に関与した事実は一切ございません」と否定し、「また、公式としていかなる許諾も出しておりません」と強調した。
今回の被害について「公式の音源を元に生成AI等を用いて不完全な歌唱を作り出し、あたかもアーティスト本人の作品であるかのように公開する行為は、アーティストの権利を侵害する極めて悪質な行為です。アーティストの評価やブランドを毀損する問題として、所属事務所といたしましては大変重く受け止めております」と伝えた。
最後に「ファンの皆様におかれましては、公式からの発信ではないこれらの不当なAI生成動画につきまして、視聴やSNS等での拡散をお控えいただきますよう、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。今後とも、大原ゆい子への温かいご声援をよろしくお願いいたします」とつづった。
スタッフの公式Ｘでは「大原ゆい子の氏名・音声を無断使用した生成AI動画・音楽に関するご注意」とし、「現在、YouTube等の動画共有サイトにおいて、大原ゆい子が作詞・作曲・歌唱を担当している、TVアニメ『無職転生III〜異世界行ったら本気だす〜』オープニングテーマのワンコーラス音源を元に、生成AI等の技術を用いて無断でフルコーラス化されたと思われる動画がアップロードされている事象を確認しております」と説明。
「該当の動画には大原ゆい子の氏名がクレジットされておりますが、大原ゆい子本人が歌唱・制作に関与した事実は一切ございません」と否定し、「また、公式としていかなる許諾も出しておりません」と強調した。
今回の被害について「公式の音源を元に生成AI等を用いて不完全な歌唱を作り出し、あたかもアーティスト本人の作品であるかのように公開する行為は、アーティストの権利を侵害する極めて悪質な行為です。アーティストの評価やブランドを毀損する問題として、所属事務所といたしましては大変重く受け止めております」と伝えた。
最後に「ファンの皆様におかれましては、公式からの発信ではないこれらの不当なAI生成動画につきまして、視聴やSNS等での拡散をお控えいただきますよう、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。今後とも、大原ゆい子への温かいご声援をよろしくお願いいたします」とつづった。