◇交流戦 巨人7―0楽天（2026年6月10日 楽天モバイル）

巨人は敵地で楽天に快勝し、2分けを挟んで今季2度目の6連勝。リーグ優勝した2024年以来2年ぶりの貯金8とした。6月はいまだ無敗の6勝2分けと橋上秀樹監督代行（60）のもと快進撃が続いている。

試合後、阪神が敗れたため、巨人が今季初のセ・リーグ単独首位に浮上した。また、交流戦はこれで9勝3敗2分けとなり、2023年以来3年ぶりの勝ち越し決定。4カード連続の勝ち越しも決まった。

初回、死球で出塁した1番・浦田が二盗に成功。2番・松本の二ゴロで三塁に進むと、3番・岸田の二ゴロで先制と無安打で1点をもぎ取った。

1―0で迎えた3回には先頭の8番・泉口が今季初の三塁打を右中間に放ち、続く9番・佐々木の左前適時打で1点追加。4回には1死一、三塁の場面で三走・ダルベックが捕逸で本塁生還を果たして3点目を奪う。

さらに3―0で迎えた7回には2死走者なしから相手のミスにも乗じて浦田の右前適時打などで一挙3点を加えると、8回には4番・ダルベックが2戦連発となる11号ソロを放って7―0と突き放した。

先発右腕・戸郷は自己新記録となる14三振を奪い、5安打完封で今季3勝目（1敗）。前回登板した3日のオリックス戦（東京D）ではわずか14球で自身初の危険球退場となっていたが、中6日のマウンドでしっかりと結果を残した。

なお、交流戦初戦となった5月26日のソフトバンク戦（東京D）から指揮を執る橋上監督代行は14試合を戦って9勝3敗2分けで、交流戦勝率は.750。

楽天は巨人に敗れた後の10日未明、橋上監督代行にとってヤクルトでの現役時代にチームメートでもあった三木肇監督（49）を休養させ、塩川達也監督代行（43）がこの日から指揮を執ると発表。代行監督同士の対戦は2014年7月の西武・田辺徳雄監督代行と楽天・大久保博元監督代行以来12年ぶりだったが、楽天コーチ時代に選手・塩川を指導した橋上監督代行に軍配が上がった。

▼佐々木 打ったのは真っすぐです。（泉口）友汰が三塁までいってくれたので、外野フライでもOKという楽な気持ちでいけました。追加点が取れて良かったです。

▼浦田 打ったのはスライダーです。チャンスだったので、前に打球を飛ばせば何か起こると思って食らいついていきました。いいところに飛んで追加点が取れて良かったです。