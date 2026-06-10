ME：IのMOMONA（22）が10日、都内で映画「口に関するアンケート」（清水崇監督、7月3日公開）の“口プレミア”に登壇した。

スマートフォンよりも小さなサイズで話題となった、ホラー作家・背筋氏の人気小説が原作。心霊スポットの墓地に肝だめしに向かった大学生のうちの1人が姿を消し、真相を知った者に災いが起こる。

MOMONAは霊感のような不思議な感覚を持つ女子大生・美玲役を務めた。「原作は最後にアンケートの意味が分かると本当にゾクッとする、二重でおもしろい作品。映画でまた違ったおもしろさが味わえる仕上がりになっていると思います。すてきなアレンジもあって、見た後に考察する時間がすごく盛り上がるだろうな」と話した。

映画は「口は災いのもと」がテーマ。ME：Iとして韓国でも活動しており、言って後悔しがちな言葉として「ケンチャナヨ（大丈夫です）」を挙げた。「韓国では結構大丈夫？ って聞かれることがあって。『辛い食べ物大丈夫？ 』とか『エアコン下げても大丈夫？ 』とか。よく理解せずに『ケンチャナヨ』と答えると文化が違うので、めっちゃ辛いのがきたり、極寒キンキンにされたりする」。日本人はつい「大丈夫です」と言いがちでもある。「皆さん、韓国に行った際は、意味をちゃんと理解してからの『ケンチャナヨ』をオススメします」と観客に助言した。