【関東甲信地方】落雷、突風、降ひょう、急な強い雨に注意。

上空およそ５５００mには、氷点下１５度以下の寒気が南下し、地上は日中の昇温によって、上空と地上との気温差が大きくなるため「雷雲」が発達するところがあるでしう。落雷、突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。

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画像で掲載しています。

雨シミュレーション１１日（木）～１３日（土）

大気の状態が不安定になるため、天気の急な変化に注意して、最新の雨雲の状況をチェックしておきましょう。

【発雷確率】シミュレーション

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

関東甲信地方 各都市の週間予報（１１日（木）～１７日（水））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

寒気のシミュレーション１１日（木）～１３日（土）

上空およそ５５００ｍには、氷点下１５℃以下の、平年より５℃ぐらい低い、この時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。上空の寒気と地上との気温差が大きくなるため、大気の状態が不安定になります。

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